Coinbase Man প্রাইস(BRIAN)
আজ Coinbase Man (BRIAN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0003012, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BRIAN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BRIAN-এর জন্য ৳ 0.0003012।
Coinbase Man বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- BRIAN। গত 24 ঘণ্টায়, BRIAN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00024 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0003201 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BRIAN গত ঘণ্টায় +5.72% এবং গত 7 দিনে +48.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 66.58K-তে পৌঁছেছে।
BASE
Coinbase Man এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 66.58K। BRIAN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 301.20K।
+5.72%
+10.95%
+48.15%
+48.15%
Coinbase Man এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.003638889
|+10.95%
|30 দিন
|৳ -0.0010398
|-77.54%
|60 দিন
|৳ -0.0046988
|-93.98%
|90 দিন
|৳ -0.0046988
|-93.98%
আজ, BRIAN এর পরিবর্তন ৳ +0.003638889 (+10.95%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0010398(-77.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BRIAN এর প্রাইস ৳ -0.0046988 (-93.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0046988 (-93.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Coinbase Man-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BRIAN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
ব্রায়ান_ইউএসডিটি 4 ঘণ্টার চক্রে 3.091E-4 মূল্যস্তরে কার্যকরী অবস্থানে রয়েছে। দামটি কেন্দ্রীয় পয়েন্ট 3.129E-4-এর ঠিক নিচের এলাকায় অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, বর্তমান মূল্য S1 এবং কেন্দ্রীয় পয়েন্টের মধ্যে অবস্থান করছে। গড়ের সমষ্টি MA3-4 এবং EMA5-6 ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। তবে সূচকগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা যাচ্ছে; ট্রেন্ড সূচক বেশি বাড়ার প্রবণতা দেখালেও ওসিলেটর সূচক এখনও নিশ্চিত হয়নি। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। RSI মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, যার ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর ভিত্তিক বিভাজন দেখাচ্ছে; দীর্ঘমেয়াদী গড় সমর্থন এবং স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার প্রত্যাবর্তন একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। উত্তেজনার মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো চরম প্রসারণ বা সঙ্কুচন ঘটেনি। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে কোনো স্পষ্ট অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের অবস্থা নেই। Bollinger Bands এর পথ সমান্তরালভাবে চলছে, এবং দাম মাঝের পথে ঘোরাঘুরি করছে। উপরের দিকে সবচেয়ে নিকটস্থ রেফারেন্স পয়েন্ট হলো কেন্দ্রীয় পয়েন্ট 3.129E-4, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.2% দূরে। পরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R1 3.327E-4-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.6% দূরে। নিচের দিকে সবচেয়ে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 2.892E-4-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6.4% দূরে। দূরবর্তী রেফারেন্স পয়েন্ট S2 2.694E-4-এ অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 12.8% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তরগুলো উপরে ও নিচে সমমাত্রায় সমন্বিত কাঠামো প্রদর্শন করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Coinbase Man এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Coinbase Man (BRIAN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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BRIAN is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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লিভারেজ ব্যবহার করে BRIAN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BRIAN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
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