Bitget Token (BGB) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Bitget Token (BGB) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$1.75909
|--
|+3.89%
|+6.52%
|-11.92%
Bitget Token মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.00 M
|1.75
|2026-08-19
|$0.00 M
|1.69
|2026-08-18
|$0.00 M
|1.67
|2026-08-17
|$0.00 M
|1.67
|2026-08-16
|$0.00 M
|1.66
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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BGB USDT (Futures ট্রেডিং)
লিভারেজ ব্যবহার করে BGB-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BGB USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
MEXC-তে Bitget Token (BGB) মার্কেটে ট্রেড করুন
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ডিসক্লেইমার
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