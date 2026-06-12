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Alpaca-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00005455 USD। ALPACA-এর মার্কেট ক্যাপ 52,424 USD। ALPACA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Alpaca-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00005455 USD। ALPACA-এর মার্কেট ক্যাপ 52,424 USD। ALPACA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Alpaca প্রাইস (ALPACA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ALPACA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

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0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Alpaca (ALPACA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:08:41 (UTC+8)

Alpaca-এর আজকের প্রাইস

আজ Alpaca (ALPACA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00005455, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALPACA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALPACA-এর জন্য $ 0.00005455

Alpaca বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 52,424 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 961.06M ALPACA। গত 24 ঘণ্টায়, ALPACA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0000539 (নিম্ন) এবং $ 0.00005477 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00553708 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00003789

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALPACA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -5.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.43-তে পৌঁছেছে।

Alpaca (ALPACA) এর মার্কেট তথ্য

$ 52.42K
$ 52.42K$ 52.42K

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 52.42K
$ 52.42K$ 52.42K

961.06M
961.06M 961.06M

961,062,654.377536
961,062,654.377536 961,062,654.377536

Alpaca এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 52.42K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.43। ALPACA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 961.06M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 961062654.377536। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 52.42K

Alpaca-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0000539
$ 0.0000539$ 0.0000539
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00005477
$ 0.00005477$ 0.00005477
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0000539
$ 0.0000539$ 0.0000539

$ 0.00005477
$ 0.00005477$ 0.00005477

$ 0.00553708
$ 0.00553708$ 0.00553708

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

--

-0.07%

-5.53%

-5.53%

Alpaca (ALPACA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Alpaca থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alpaca থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000198911 ছিল।
গত 60 দিনে, Alpaca থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000169138 ছিল।
গত 90 দিনে, Alpaca থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000322889405674293 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.07%
30 দিন$ -0.0000198911-36.46%
60 দিন$ -0.0000169138-31.00%
90 দিন$ -0.0000322889405674293-37.18%

Alpaca এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Alpaca (ALPACA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ALPACA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Alpaca (ALPACA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Alpaca এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Alpaca (ALPACA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

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Alpaca সম্পর্কে

Alpaca সম্পর্কে কী?

Alpaca হল বিটকয়েনের মাসকট, প্রতিরোধের প্রতীক। বিটকয়েনের জীবনকালের প্রথম দিকে, মানুষদের বুঝতে হয়েছিল যে এটি দীর্ঘস্থায়ী এবং বৈধ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হবে, এবং অ্যালপাকা সক্স প্রমাণ করেছিল যে এটি প্রথম কিনতে পাওয়া যায় এমন আইটেমগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে সফল হতে পারে।

Alpaca কী বিশেষ?

এর ফলে, অ্যালপাকা সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল যে বিটকয়েন দৈনন্দিন জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, ভবিষ্যতের অগ্রণী মুদ্রা হিসেবে এর সক্ষমতা প্রমাণ করেছিল।

Alpaca-এর ইতিহাস কী?

অনেক মানুষ যারা এখনও অনাধিকারিক মাসকটের প্রশংসা করেন, তাদের জন্য এটি হল—

অ্যালপাকা প্রতীকের অর্থ যা সব মজার মুখ এবং হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে।

কোনটির বর্তমান দাম Alpaca?

Alpaca (ALPACA) এর লাইভ দাম হল Tk0.0067037397037709000000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

Alpaca বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

Alpaca বর্তমানে বাজারে #6722 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk6442472.04822155200000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ALPACA এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

ALPACA এর প্রচলিত সরবরাহ হল 961062654.377536 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Alpaca এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, Alpaca এর দাম Tk0.006623860128932200000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0067307758675624600000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

Alpaca এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

Alpaca এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.6804609173044138400000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0046563647548282200000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে ALPACA এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

Alpaca এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় -0.07% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alpaca সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:08:41 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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