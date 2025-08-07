Solidus Ai Tech (AITECH) কী?
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad.
GPU Marketplace:
Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates.
AI Marketplace:
Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions.
AITECH Pad Launchpad:
Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad.
$AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain.
Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
MEXC-তে Solidus Ai Tech উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Solidus Ai Tech এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে AITECH এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Solidus Ai Tech সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।
আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Solidus Ai Tech কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।
Solidus Ai Tech এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Solidus Ai Tech, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। AITECH এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Solidus Ai Tech এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Solidus Ai Tech প্রাইসের ইতিহাস
AITECH এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা AITECH এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Solidus Ai Tech এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Solidus Ai Tech (AITECH) এর টোকেনোমিক্স
Solidus Ai Tech (AITECH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AITECHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
Solidus Ai Tech (AITECH) কীভাবে কিনবেন
Solidus Ai Tech কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Solidus Ai Tech কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।
AITECH থেকে স্থানীয় মুদ্রা
Solidus Ai Tech সম্পর্কিত রিসোর্স
Solidus Ai Tech সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Solidus Ai Tech সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Solidus Ai Tech (AITECH) এর লাইভ প্রাইস 0.04368 USD।
Solidus Ai Tech এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 67.98M USD। AITECH এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.04368USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Solidus Ai Tech (AITECH) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 1.56B USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Solidus Ai Tech (AITECH) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.5 USD।
Solidus Ai Tech (AITECH) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.65M USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
