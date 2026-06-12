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aiPump-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00003471 USD। AIPUMP-এর মার্কেট ক্যাপ 14,533.74 USD। AIPUMP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!aiPump-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00003471 USD। AIPUMP-এর মার্কেট ক্যাপ 14,533.74 USD। AIPUMP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AIPUMP সম্পর্কে আরও

AIPUMP প্রাইসের তথ্য

AIPUMP কী

AIPUMP হোয়াইটপেপার

AIPUMP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AIPUMP টোকেনোমিক্স

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aiPump প্রাইস (AIPUMP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AIPUMP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

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+1.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
aiPump (AIPUMP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 14:57:05 (UTC+8)

aiPump-এর আজকের প্রাইস

আজ aiPump (AIPUMP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00003471, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIPUMP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIPUMP-এর জন্য $ 0.00003471

aiPump বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,533.74 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 418.67M AIPUMP। গত 24 ঘণ্টায়, AIPUMP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00003375 (নিম্ন) এবং $ 0.0000368 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04072074 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00003375

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIPUMP গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -91.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 174.00-তে পৌঁছেছে।

aiPump (AIPUMP) এর মার্কেট তথ্য

$ 14.53K
$ 14.53K$ 14.53K

$ 174.00
$ 174.00$ 174.00

$ 34.71K
$ 34.71K$ 34.71K

418.67M
418.67M 418.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

aiPump এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 174.00। AIPUMP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 418.67M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.71K

aiPump-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00003375
$ 0.00003375$ 0.00003375
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0000368
$ 0.0000368$ 0.0000368
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00003375
$ 0.00003375$ 0.00003375

$ 0.0000368
$ 0.0000368$ 0.0000368

$ 0.04072074
$ 0.04072074$ 0.04072074

$ 0.00003375
$ 0.00003375$ 0.00003375

+0.01%

+1.48%

-91.73%

-91.73%

aiPump (AIPUMP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000117794 ছিল।
গত 60 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000344837 ছিল।
গত 90 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008855798604352091 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.48%
30 দিন$ -0.0000117794-33.93%
60 দিন$ -0.0000344837-99.34%
90 দিন$ -0.0008855798604352091-96.22%

aiPump এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য aiPump (AIPUMP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AIPUMP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
aiPump (AIPUMP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, aiPump এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

aiPump সম্পর্কে

aiPump কী?

aiPump হল সোলানা, Base এবং ইথেরিয়ামে AI-চালিত এজেন্টগুলির তৈরি এবং সুষ্ঠুভাবে লঞ্চ করার সুযোগ দেয়া প্রথম প্ল্যাটফর্ম। এই এজেন্টগুলি X, Telegram, চ্যাটবট এবং web3 ওয়ালেটের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনভাবে কাজ করে, জনসংযোগ এবং উপযোগিতা প্রদান করে। এগুলির সাথে মালিকানা এবং অর্থনৈতিক লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট টোকেনও রয়েছে।

aiPump কী বিশেষত্ব রাখে?

aiPump একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আলাদা, যেখানে ব্যবহারকারীরা Pump Fun-এর মতো AI-এর জন্য এজেন্ট লঞ্চ করতে পারে। এটি AI Twitter এজেন্ট, AI Telegram এজেন্ট, চেতনার প্রমাণ এবং AI ভিডিও চ্যাটবটের মতো ফিচার প্রদান করে।

aiPump কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

aiPump বিভিন্ন blockchain প্ল্যাটফর্মে AI-চালিত এজেন্ট তৈরি এবং সুষ্ঠুভাবে লঞ্চ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়। এটি সংশ্লিষ্ট টোকেনের মাধ্যমে এই এজেন্টগুলির অর্থনৈতিক লাভের সুযোগও দেয়।

কোনটির বর্তমান দাম aiPump?

aiPump (AIPUMP) এর লাইভ দাম হল Tk0.0042662100929759220000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

aiPump বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

aiPump বর্তমানে বাজারে #8980 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk1786343.6553352888680000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

AIPUMP এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

AIPUMP এর প্রচলিত সরবরাহ হল 418666741.95 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

aiPump এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, aiPump এর দাম Tk0.0041482163825392500000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.004523092233405760000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

aiPump এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

aiPump এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk5.0049908378406322680000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0041482163825392500000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে AIPUMP এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

aiPump এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 1.47% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,AI Framework,DeFAI সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: aiPump সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 14:57:05 (UTC+8)

aiPump (AIPUMP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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