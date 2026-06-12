aiPump প্রাইস (AIPUMP)
আজ aiPump (AIPUMP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00003471, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIPUMP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIPUMP-এর জন্য $ 0.00003471।
aiPump বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,533.74 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 418.67M AIPUMP। গত 24 ঘণ্টায়, AIPUMP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00003375 (নিম্ন) এবং $ 0.0000368 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04072074 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00003375।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIPUMP গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -91.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 174.00-তে পৌঁছেছে।
aiPump এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 174.00। AIPUMP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 418.67M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.71K।
+0.01%
+1.48%
-91.73%
-91.73%
আজকে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000117794 ছিল।
গত 60 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000344837 ছিল।
গত 90 দিনে, aiPump থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008855798604352091 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.48%
|30 দিন
|$ -0.0000117794
|-33.93%
|60 দিন
|$ -0.0000344837
|-99.34%
|90 দিন
|$ -0.0008855798604352091
|-96.22%
2040 সালে, aiPump এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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aiPump কী?
aiPump হল সোলানা, Base এবং ইথেরিয়ামে AI-চালিত এজেন্টগুলির তৈরি এবং সুষ্ঠুভাবে লঞ্চ করার সুযোগ দেয়া প্রথম প্ল্যাটফর্ম। এই এজেন্টগুলি X, Telegram, চ্যাটবট এবং web3 ওয়ালেটের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনভাবে কাজ করে, জনসংযোগ এবং উপযোগিতা প্রদান করে। এগুলির সাথে মালিকানা এবং অর্থনৈতিক লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট টোকেনও রয়েছে।
aiPump কী বিশেষত্ব রাখে?
aiPump একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আলাদা, যেখানে ব্যবহারকারীরা Pump Fun-এর মতো AI-এর জন্য এজেন্ট লঞ্চ করতে পারে। এটি AI Twitter এজেন্ট, AI Telegram এজেন্ট, চেতনার প্রমাণ এবং AI ভিডিও চ্যাটবটের মতো ফিচার প্রদান করে।
aiPump কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
aiPump বিভিন্ন blockchain প্ল্যাটফর্মে AI-চালিত এজেন্ট তৈরি এবং সুষ্ঠুভাবে লঞ্চ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়। এটি সংশ্লিষ্ট টোকেনের মাধ্যমে এই এজেন্টগুলির অর্থনৈতিক লাভের সুযোগও দেয়।
কোনটির বর্তমান দাম aiPump?
aiPump (AIPUMP) এর লাইভ দাম হল Tk0.0042662100929759220000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
aiPump বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
aiPump বর্তমানে বাজারে #8980 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk1786343.6553352888680000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
AIPUMP এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
AIPUMP এর প্রচলিত সরবরাহ হল 418666741.95 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
aiPump এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, aiPump এর দাম Tk0.0041482163825392500000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.004523092233405760000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
aiPump এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
aiPump এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk5.0049908378406322680000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0041482163825392500000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে AIPUMP এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
aiPump এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 1.47% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,AI Framework,DeFAI সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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