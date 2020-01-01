Токеномика на Wrapped Ampleforth (WAMPL)
Информация за Wrapped Ampleforth (WAMPL)
Why wAMPL?
wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account.
wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price.
wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.
Токеномика и анализ на цената за Wrapped Ampleforth (WAMPL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Ampleforth (WAMPL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Wrapped Ampleforth (WAMPL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Wrapped Ampleforth (WAMPL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой WAMPL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой WAMPL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAMPL, разгледайте цената в реално време на токените WAMPL!
Прогноза за цената за WAMPL
Искате ли да знаете какъв път може да поеме WAMPL? Нашата страница за прогноза за цената WAMPL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.