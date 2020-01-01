Токеномика на Verida Token (VDA) Открийте ключова информация за Verida Token (VDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Verida Token (VDA) $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Официален уебсайт: https://www.verida.network/ Бяла книга: https://www.verida.io/whitepaper Купете VDA сега!

Токеномика и анализ на цената за Verida Token (VDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Verida Token (VDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 946.63K $ 946.63K $ 946.63K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 319.15M $ 319.15M $ 319.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Рекорд за всички времена: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Текуща цена: $ 0.00296606 $ 0.00296606 $ 0.00296606 Научете повече за цената на Verida Token (VDA)

Токеномика на Verida Token (VDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Verida Token (VDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VDA, разгледайте цената в реално време на токените VDA!

