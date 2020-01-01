Токеномика на Stables Labs USDX (USDX) Открийте ключова информация за Stables Labs USDX (USDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stables Labs USDX (USDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Официален уебсайт: http://stableslabs.com Бяла книга: https://docs.usdx.money/ Купете USDX сега!

Токеномика и анализ на цената за Stables Labs USDX (USDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stables Labs USDX (USDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 677.50M $ 677.50M $ 677.50M Общо предлагане: $ 678.31M $ 678.31M $ 678.31M Циркулиращо предлагане: $ 678.31M $ 678.31M $ 678.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 677.50M $ 677.50M $ 677.50M Рекорд за всички времена: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.944423 $ 0.944423 $ 0.944423 Текуща цена: $ 0.998801 $ 0.998801 $ 0.998801 Научете повече за цената на Stables Labs USDX (USDX)

Токеномика на Stables Labs USDX (USDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stables Labs USDX (USDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDX, разгледайте цената в реално време на токените USDX!

Прогноза за цената за USDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDX? Нашата страница за прогноза за цената USDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!