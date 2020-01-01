Токеномика на Solana Spaces (STORE) Открийте ключова информация за Solana Spaces (STORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solana Spaces (STORE) Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Официален уебсайт: https://solanaspaces.com

Токеномика и анализ на цената за Solana Spaces (STORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana Spaces (STORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 644.13K Общо предлагане: $ 972.55M Циркулиращо предлагане: $ 972.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 644.13K Рекорд за всички времена: $ 0.0039126 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00066277

Токеномика на Solana Spaces (STORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana Spaces (STORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STORE, разгледайте цената в реално време на токените STORE!

