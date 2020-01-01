Токеномика на Session Token (SESH) Открийте ключова информация за Session Token (SESH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Session Token (SESH) Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Официален уебсайт: https://getsession.org/ Бяла книга: https://getsession.org/whitepaper Купете SESH сега!

Токеномика и анализ на цената за Session Token (SESH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Session Token (SESH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Общо предлагане: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Циркулиращо предлагане: $ 79.22M $ 79.22M $ 79.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.87M $ 24.87M $ 24.87M Рекорд за всички времена: $ 0.158111 $ 0.158111 $ 0.158111 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Текуща цена: $ 0.103615 $ 0.103615 $ 0.103615 Научете повече за цената на Session Token (SESH)

Токеномика на Session Token (SESH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Session Token (SESH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SESH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SESH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SESH, разгледайте цената в реално време на токените SESH!

