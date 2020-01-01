Токеномика на Scout Protocol Token (DEV) Открийте ключова информация за Scout Protocol Token (DEV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Scout Protocol Token (DEV) Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Официален уебсайт: https://scoutgame.xyz/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Купете DEV сега!

Токеномика и анализ на цената за Scout Protocol Token (DEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Scout Protocol Token (DEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.16M $ 34.16M $ 34.16M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.20M $ 38.20M $ 38.20M Рекорд за всички времена: $ 0.03994863 $ 0.03994863 $ 0.03994863 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Текуща цена: $ 0.0374204 $ 0.0374204 $ 0.0374204 Научете повече за цената на Scout Protocol Token (DEV)

Токеномика на Scout Protocol Token (DEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Scout Protocol Token (DEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEV, разгледайте цената в реално време на токените DEV!

Прогноза за цената за DEV Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEV? Нашата страница за прогноза за цената DEV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!