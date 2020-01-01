Токеномика на Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Открийте ключова информация за Recursive Sigil Protocol (GLYPH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Recursive Sigil Protocol (GLYPH) GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage. Официален уебсайт: https://glyphsigilprotocol.framer.ai Купете GLYPH сега!

Токеномика и анализ на цената за Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Recursive Sigil Protocol (GLYPH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.24K Общо предлагане: $ 999.87M Циркулиращо предлагане: $ 999.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.24K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Recursive Sigil Protocol (GLYPH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Recursive Sigil Protocol (GLYPH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLYPH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLYPH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLYPH, разгледайте цената в реално време на токените GLYPH!

