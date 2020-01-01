Токеномика на Print Protocol (PRINT) Открийте ключова информация за Print Protocol (PRINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Print Protocol (PRINT) Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Официален уебсайт: https://printsolana.com/ Бяла книга: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Купете PRINT сега!

Токеномика и анализ на цената за Print Protocol (PRINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Print Protocol (PRINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 883.20K $ 883.20K $ 883.20K Общо предлагане: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B Циркулиращо предлагане: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B FDV (оценка при пълна реализация): $ 883.20K $ 883.20K $ 883.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00203076 $ 0.00203076 $ 0.00203076 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Print Protocol (PRINT)

Токеномика на Print Protocol (PRINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Print Protocol (PRINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRINT, разгледайте цената в реално време на токените PRINT!

Прогноза за цената за PRINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRINT? Нашата страница за прогноза за цената PRINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRINT сега!

