Токеномика на Polaris Share (POLA)

Открийте ключова информация за Polaris Share (POLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Официален уебсайт:
https://polarishare.io/
Бяла книга:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Токеномика и анализ на цената за Polaris Share (POLA)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polaris Share (POLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 8.48M
Общо предлагане:
$ 4.60B
Циркулиращо предлагане:
$ 519.99M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 74.98M
Рекорд за всички времена:
$ 0.522685
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00785633
Текуща цена:
$ 0.01629946
Токеномика на Polaris Share (POLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Polaris Share (POLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой POLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой POLA токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на POLA, разгледайте цената в реално време на токените POLA!

Прогноза за цената за POLA

Искате ли да знаете какъв път може да поеме POLA? Нашата страница за прогноза за цената POLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.