Информация за Polaris Share (POLA) Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Официален уебсайт: https://polarishare.io/ Бяла книга: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Токеномика и анализ на цената за Polaris Share (POLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polaris Share (POLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Общо предлагане: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Циркулиращо предлагане: $ 519.99M $ 519.99M $ 519.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 74.98M $ 74.98M $ 74.98M Рекорд за всички времена: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Текуща цена: $ 0.01629946 $ 0.01629946 $ 0.01629946

Токеномика на Polaris Share (POLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polaris Share (POLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POLA, разгледайте цената в реално време на токените POLA!

Прогноза за цената за POLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме POLA? Нашата страница за прогноза за цената POLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

