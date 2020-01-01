Токеномика на PlotX (PLOT) Открийте ключова информация за PlotX (PLOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PlotX (PLOT) PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Официален уебсайт: https://plotx.io/ Купете PLOT сега!

Токеномика и анализ на цената за PlotX (PLOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PlotX (PLOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 677.42K Общо предлагане: $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 104.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.30M Рекорд за всички времена: $ 0.376907 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00315491 Текуща цена: $ 0.00650113 Научете повече за цената на PlotX (PLOT)

Токеномика на PlotX (PLOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PlotX (PLOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLOT, разгледайте цената в реално време на токените PLOT!

Прогноза за цената за PLOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLOT? Нашата страница за прогноза за цената PLOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLOT сега!

