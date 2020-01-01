Токеномика на MYX Finance (MYX) Открийте ключова информация за MYX Finance (MYX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MYX Finance (MYX) MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Официален уебсайт: https://app.myx.finance Бяла книга: https://myxfinance.gitbook.io/myx Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Купете MYX сега!

Токеномика и анализ на цената за MYX Finance (MYX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MYX Finance (MYX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 244.45M $ 244.45M $ 244.45M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 157.75M $ 157.75M $ 157.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Рекорд за всички времена: $ 2.23689 $ 2.23689 $ 2.23689 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Текуща цена: $ 1.54961 $ 1.54961 $ 1.54961 Научете повече за цената на MYX Finance (MYX)

Токеномика на MYX Finance (MYX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MYX Finance (MYX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYX, разгледайте цената в реално време на токените MYX!

Как да купя MYX Интересувате се да добавите MYX Finance (MYX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MYX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MYX в MEXC сега!

История на цените на MYX Finance (MYX) Анализирането на историята на цените на MYX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MYX сега!

Прогноза за цената за MYX Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYX? Нашата страница за прогноза за цената MYX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MYX сега!

