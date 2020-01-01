Токеномика на Node Sphere AI (NSAI) Открийте ключова информация за Node Sphere AI (NSAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Официален уебсайт: https://nodesphereai.com Купете NSAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Node Sphere AI (NSAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Node Sphere AI (NSAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 143.43K $ 143.43K $ 143.43K Общо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Циркулиращо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 143.43K $ 143.43K $ 143.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014429 $ 0.00014429 $ 0.00014429 Научете повече за цената на Node Sphere AI (NSAI)

Токеномика на Node Sphere AI (NSAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Node Sphere AI (NSAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NSAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NSAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NSAI, разгледайте цената в реално време на токените NSAI!

Прогноза за цената за NSAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NSAI? Нашата страница за прогноза за цената NSAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NSAI сега!

