Информация за Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Официален уебсайт: https://niftyleague.com Купете NFTL сега!

Токеномика и анализ на цената за Nifty League (NFTL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nifty League (NFTL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 278.45K $ 278.45K $ 278.45K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 278.45K $ 278.45K $ 278.45K Рекорд за всички времена: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00027797 $ 0.00027797 $ 0.00027797 Научете повече за цената на Nifty League (NFTL)

Токеномика на Nifty League (NFTL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nifty League (NFTL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NFTL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NFTL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NFTL, разгледайте цената в реално време на токените NFTL!

Прогноза за цената за NFTL Искате ли да знаете какъв път може да поеме NFTL? Нашата страница за прогноза за цената NFTL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NFTL сега!

