Информация за Nest Protocol (NEST) Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network. Официален уебсайт: https://nestprotocol.org/ Купете NEST сега!

Токеномика и анализ на цената за Nest Protocol (NEST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nest Protocol (NEST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 504.06K $ 504.06K $ 504.06K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (оценка при пълна реализация): $ 850.06K $ 850.06K $ 850.06K Рекорд за всички времена: $ 0.237647 $ 0.237647 $ 0.237647 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Nest Protocol (NEST)

Токеномика на Nest Protocol (NEST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nest Protocol (NEST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEST, разгледайте цената в реално време на токените NEST!

Прогноза за цената за NEST Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEST? Нашата страница за прогноза за цената NEST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEST сега!

