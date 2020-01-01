Токеномика на Merge Token (MERGE) Открийте ключова информация за Merge Token (MERGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Merge Token (MERGE) Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community. Официален уебсайт: https://mergepals.io Купете MERGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Merge Token (MERGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Merge Token (MERGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.94K $ 53.94K $ 53.94K Общо предлагане: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Циркулиращо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 92.34K $ 92.34K $ 92.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00124051 $ 0.00124051 $ 0.00124051 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Merge Token (MERGE)

Токеномика на Merge Token (MERGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Merge Token (MERGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MERGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MERGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MERGE, разгледайте цената в реално време на токените MERGE!

Прогноза за цената за MERGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MERGE? Нашата страница за прогноза за цената MERGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MERGE сега!

