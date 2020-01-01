Токеномика на MCP AI (MCP) Открийте ключова информация за MCP AI (MCP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MCP AI (MCP) MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Официален уебсайт: https://mcpai.site Купете MCP сега!

Токеномика и анализ на цената за MCP AI (MCP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MCP AI (MCP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Общо предлагане: $ 99,952.17T $ 99,952.17T $ 99,952.17T Циркулиращо предлагане: $ 99,952.17T $ 99,952.17T $ 99,952.17T FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MCP AI (MCP)

Токеномика на MCP AI (MCP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MCP AI (MCP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCP, разгледайте цената в реално време на токените MCP!

Прогноза за цената за MCP Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCP? Нашата страница за прогноза за цената MCP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MCP сега!

