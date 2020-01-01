Токеномика на Matrix Labs (MATRIX) Открийте ключова информация за Matrix Labs (MATRIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Matrix Labs (MATRIX) "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Официален уебсайт: https://www.matrixswap.io/ Купете MATRIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Matrix Labs (MATRIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Matrix Labs (MATRIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.62K $ 34.62K $ 34.62K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.05K $ 102.05K $ 102.05K Рекорд за всички времена: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00102048 $ 0.00102048 $ 0.00102048 Научете повече за цената на Matrix Labs (MATRIX)

Токеномика на Matrix Labs (MATRIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Matrix Labs (MATRIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MATRIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MATRIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MATRIX, разгледайте цената в реално време на токените MATRIX!

