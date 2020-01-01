Токеномика на Intrepid Token (INT) Открийте ключова информация за Intrepid Token (INT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Токеномика и анализ на цената за Intrepid Token (INT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Intrepid Token (INT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 413.79K $ 413.79K $ 413.79K Общо предлагане: $ 106.30K $ 106.30K $ 106.30K Циркулиращо предлагане: $ 90.48K $ 90.48K $ 90.48K FDV (оценка при пълна реализация): $ 486.14K $ 486.14K $ 486.14K Рекорд за всички времена: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Текуща цена: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Научете повече за цената на Intrepid Token (INT)

Токеномика на Intrepid Token (INT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Intrepid Token (INT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INT, разгледайте цената в реално време на токените INT!

