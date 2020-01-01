Токеномика на Interport Token (ITP) Открийте ключова информация за Interport Token (ITP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Interport Token (ITP) Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Официален уебсайт: https://interport.fi/ Бяла книга: https://docs.interport.fi/ Купете ITP сега!

Токеномика и анализ на цената за Interport Token (ITP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Interport Token (ITP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 463.40K $ 463.40K $ 463.40K Общо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Рекорд за всички времена: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Текуща цена: $ 0.0133193 $ 0.0133193 $ 0.0133193 Научете повече за цената на Interport Token (ITP)

Токеномика на Interport Token (ITP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Interport Token (ITP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ITP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ITP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ITP, разгледайте цената в реално време на токените ITP!

Прогноза за цената за ITP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ITP? Нашата страница за прогноза за цената ITP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ITP сега!

