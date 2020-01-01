Токеномика на IF Science (IFSCI) Открийте ключова информация за IF Science (IFSCI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IF Science (IFSCI) IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization. Официален уебсайт: https://ifsci.wtf/ Бяла книга: https://s.ifsci.wtf/static/whitepaper.pdf Купете IFSCI сега!

Токеномика и анализ на цената за IF Science (IFSCI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IF Science (IFSCI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.07K $ 44.07K $ 44.07K Общо предлагане: $ 949.99M $ 949.99M $ 949.99M Циркулиращо предлагане: $ 949.99M $ 949.99M $ 949.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.07K $ 44.07K $ 44.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00782424 $ 0.00782424 $ 0.00782424 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на IF Science (IFSCI)

Токеномика на IF Science (IFSCI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IF Science (IFSCI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IFSCI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IFSCI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IFSCI, разгледайте цената в реално време на токените IFSCI!

