Информация за Hive Game Token (HGT) Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Официален уебсайт: https://project-hive.io/ Бяла книга: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Hive Game Token (HGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hive Game Token (HGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.21K Общо предлагане: $ 4.98B Циркулиращо предлагане: $ 2.51B FDV (оценка при пълна реализация): $ 119.38K Рекорд за всички времена: $ 0.02427213 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Hive Game Token (HGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hive Game Token (HGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HGT, разгледайте цената в реално време на токените HGT!

Прогноза за цената за HGT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HGT? Нашата страница за прогноза за цената HGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

