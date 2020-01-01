Токеномика на Gradient Protocol (GDT) Открийте ключова информация за Gradient Protocol (GDT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gradient Protocol (GDT) Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Официален уебсайт: https://gradientprotocol.io/ Бяла книга: https://docs.gradientprotocol.io/ Купете GDT сега!

Токеномика и анализ на цената за Gradient Protocol (GDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gradient Protocol (GDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 394.30K $ 394.30K $ 394.30K Общо предлагане: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 394.30K $ 394.30K $ 394.30K Рекорд за всички времена: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01125764 $ 0.01125764 $ 0.01125764 Текуща цена: $ 0.0281641 $ 0.0281641 $ 0.0281641 Научете повече за цената на Gradient Protocol (GDT)

Токеномика на Gradient Protocol (GDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gradient Protocol (GDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GDT, разгледайте цената в реално време на токените GDT!

Прогноза за цената за GDT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GDT? Нашата страница за прогноза за цената GDT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GDT сега!

