Токеномика на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
Информация за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.
Токеномика и анализ на цената за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GHFFB47YII2RTEEYY10OP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GHFFB47YII2RTEEYY10OP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHFFB47YII2RTEEYY10OP, разгледайте цената в реално време на токените GHFFB47YII2RTEEYY10OP!
Прогноза за цената за GHFFB47YII2RTEEYY10OP
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHFFB47YII2RTEEYY10OP? Нашата страница за прогноза за цената GHFFB47YII2RTEEYY10OP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.