Токеномика на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Открийте ключова информация за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Официален уебсайт: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 Купете GHFFB47YII2RTEEYY10OP сега!

Токеномика и анализ на цената за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 172.18K $ 172.18K $ 172.18K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 172.18K $ 172.18K $ 172.18K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Токеномика на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GHFFB47YII2RTEEYY10OP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GHFFB47YII2RTEEYY10OP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHFFB47YII2RTEEYY10OP, разгледайте цената в реално време на токените GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

