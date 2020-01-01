Токеномика на GameM Token (GMT) Открийте ключова информация за GameM Token (GMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GameM Token (GMT) GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project's mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Официален уебсайт: https://gamem-global.com Бяла книга: https://gamem-global.gitbook.io/overview

Токеномика и анализ на цената за GameM Token (GMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GameM Token (GMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 488.84K $ 488.84K $ 488.84K Общо предлагане: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Циркулиращо предлагане: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (оценка при пълна реализация): $ 488.84K $ 488.84K $ 488.84K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018931 $ 0.00018931 $ 0.00018931 Научете повече за цената на GameM Token (GMT)

Токеномика на GameM Token (GMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GameM Token (GMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GMT, разгледайте цената в реално време на токените GMT!

Прогноза за цената за GMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GMT? Нашата страница за прогноза за цената GMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GMT сега!

