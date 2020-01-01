Токеномика на Elastic Finance Token (EEFI) Открийте ключова информация за Elastic Finance Token (EEFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Elastic Finance Token (EEFI) Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Официален уебсайт: https://eefi.finance/ Бяла книга: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Купете EEFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Elastic Finance Token (EEFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Elastic Finance Token (EEFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Общо предлагане: $ 58.10K $ 58.10K $ 58.10K Циркулиращо предлагане: $ 58.10K $ 58.10K $ 58.10K FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Рекорд за всички времена: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 Най-ниска стойност за целия период: $ 33.83 $ 33.83 $ 33.83 Текуща цена: $ 46.46 $ 46.46 $ 46.46 Научете повече за цената на Elastic Finance Token (EEFI)

Токеномика на Elastic Finance Token (EEFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Elastic Finance Token (EEFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EEFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EEFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EEFI, разгледайте цената в реално време на токените EEFI!

Прогноза за цената за EEFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме EEFI? Нашата страница за прогноза за цената EEFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EEFI сега!

