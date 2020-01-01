Токеномика на Dojo Protocol (DOAI) Открийте ключова информация за Dojo Protocol (DOAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Официален уебсайт: https://dojoprotocol.com/ Бяла книга: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Купете DOAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Dojo Protocol (DOAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dojo Protocol (DOAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.85K $ 73.85K $ 73.85K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 164.33K $ 164.33K $ 164.33K Рекорд за всички времена: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016433 $ 0.00016433 $ 0.00016433 Научете повече за цената на Dojo Protocol (DOAI)

Токеномика на Dojo Protocol (DOAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dojo Protocol (DOAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOAI, разгледайте цената в реално време на токените DOAI!

