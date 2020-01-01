Токеномика на DEC Token (DECT) Открийте ключова информация за DEC Token (DECT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DEC Token (DECT) DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. Официален уебсайт: https://dectoken.com/ Бяла книга: https://dectoken.com/whitepaper.pdf Купете DECT сега!

Токеномика и анализ на цената за DEC Token (DECT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEC Token (DECT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 308.92K $ 308.92K $ 308.92K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 308.92K $ 308.92K $ 308.92K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030892 $ 0.00030892 $ 0.00030892 Научете повече за цената на DEC Token (DECT)

Токеномика на DEC Token (DECT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DEC Token (DECT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DECT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DECT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DECT, разгледайте цената в реално време на токените DECT!

Прогноза за цената за DECT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DECT? Нашата страница за прогноза за цената DECT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DECT сега!

