Токеномика на Cybertrader AI (CYB) Открийте ключова информация за Cybertrader AI (CYB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cybertrader AI (CYB) CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Официален уебсайт: https://cybertrader.bot/ Бяла книга: https://cybertrader.bot/docs Купете CYB сега!

Токеномика и анализ на цената за Cybertrader AI (CYB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cybertrader AI (CYB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.63K $ 22.63K $ 22.63K Общо предлагане: $ 967.44M $ 967.44M $ 967.44M Циркулиращо предлагане: $ 967.44M $ 967.44M $ 967.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.63K $ 22.63K $ 22.63K Рекорд за всички времена: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cybertrader AI (CYB)

Токеномика на Cybertrader AI (CYB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cybertrader AI (CYB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CYB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CYB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CYB, разгледайте цената в реално време на токените CYB!

Прогноза за цената за CYB Искате ли да знаете какъв път може да поеме CYB? Нашата страница за прогноза за цената CYB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CYB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!