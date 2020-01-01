Токеномика на Codec Flow (CODEC) Открийте ключова информация за Codec Flow (CODEC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Codec Flow (CODEC) CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows. Официален уебсайт: https://codecflow.ai/ Бяла книга: https://docs.codecflow.ai/ Купете CODEC сега!

Токеномика и анализ на цената за Codec Flow (CODEC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Codec Flow (CODEC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.41M $ 32.41M $ 32.41M Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.41M $ 32.41M $ 32.41M Рекорд за всички времена: $ 0.0365122 $ 0.0365122 $ 0.0365122 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Текуща цена: $ 0.03261831 $ 0.03261831 $ 0.03261831 Научете повече за цената на Codec Flow (CODEC)

Токеномика на Codec Flow (CODEC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Codec Flow (CODEC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CODEC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CODEC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CODEC, разгледайте цената в реално време на токените CODEC!

Прогноза за цената за CODEC Искате ли да знаете какъв път може да поеме CODEC? Нашата страница за прогноза за цената CODEC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CODEC сега!

