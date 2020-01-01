Токеномика на Bitcointry Token (BTTY) Открийте ключова информация за Bitcointry Token (BTTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcointry Token (BTTY) This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Официален уебсайт: https://bitcointry.com Купете BTTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcointry Token (BTTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcointry Token (BTTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 273.77K $ 273.77K $ 273.77K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 278.18K $ 278.18K $ 278.18K Рекорд за всички времена: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00055636 $ 0.00055636 $ 0.00055636 Научете повече за цената на Bitcointry Token (BTTY)

Токеномика на Bitcointry Token (BTTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcointry Token (BTTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTTY, разгледайте цената в реално време на токените BTTY!

Прогноза за цената за BTTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTTY? Нашата страница за прогноза за цената BTTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTTY сега!

