Токеномика на Base Protocol (BASE) Открийте ключова информация за Base Protocol (BASE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Base Protocol (BASE) Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Официален уебсайт: https://www.baseprotocol.org/ Купете BASE сега!

Токеномика и анализ на цената за Base Protocol (BASE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Base Protocol (BASE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 295.55K $ 295.55K $ 295.55K Общо предлагане: $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Циркулиращо предлагане: $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (оценка при пълна реализация): $ 431.90K $ 431.90K $ 431.90K Рекорд за всички времена: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Текуща цена: $ 0.614852 $ 0.614852 $ 0.614852 Научете повече за цената на Base Protocol (BASE)

Токеномика на Base Protocol (BASE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Base Protocol (BASE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BASE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BASE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BASE, разгледайте цената в реално време на токените BASE!

Прогноза за цената за BASE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BASE? Нашата страница за прогноза за цената BASE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BASE сега!

