Токеномика на ALF TOKEN (ALF) Открийте ключова информация за ALF TOKEN (ALF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ALF TOKEN (ALF) ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance. Официален уебсайт: https://www.alftoken.org/ Купете ALF сега!

Токеномика и анализ на цената за ALF TOKEN (ALF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ALF TOKEN (ALF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Общо предлагане: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Циркулиращо предлагане: $ 63.09T $ 63.09T $ 63.09T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ALF TOKEN (ALF)

Токеномика на ALF TOKEN (ALF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ALF TOKEN (ALF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALF, разгледайте цената в реално време на токените ALF!

Прогноза за цената за ALF Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALF? Нашата страница за прогноза за цената ALF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!