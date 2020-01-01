Токеномика на 2077 CODE (2077) Открийте ключова информация за 2077 CODE (2077), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 2077 CODE (2077) 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Официален уебсайт: https://2077.codes Купете 2077 сега!

Токеномика и анализ на цената за 2077 CODE (2077) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 2077 CODE (2077), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.74K $ 39.74K $ 39.74K Общо предлагане: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M Циркулиращо предлагане: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.74K $ 39.74K $ 39.74K Рекорд за всички времена: $ 0.0074243 $ 0.0074243 $ 0.0074243 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на 2077 CODE (2077)

Токеномика на 2077 CODE (2077): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 2077 CODE (2077) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 2077 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 2077 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 2077, разгледайте цената в реално време на токените 2077!

Прогноза за цената за 2077 Искате ли да знаете какъв път може да поеме 2077? Нашата страница за прогноза за цената 2077 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 2077 сега!

