Bugünkü canlı Compound USDC qiyməti 0,02526069 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Compound USDC qiyməti 0,02526069 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CUSDC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CUSDC Qiymət Məlumatları

CUSDC Rəsmi Veb-saytı

CUSDC Tokenomikası

CUSDC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Compound USDC Logosu

Compound USDC Qiyməti (CUSDC)

Siyahıya alınmadı

1 CUSDC / USD Canlı Qiyməti:

$0,02526069
$0,02526069$0,02526069
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Compound USDC (CUSDC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:54:59 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02523969
$ 0,02523969$ 0,02523969
24 saat Aşağı
$ 0,02527749
$ 0,02527749$ 0,02527749
24 saat Yüksək

$ 0,02523969
$ 0,02523969$ 0,02523969

$ 0,02527749
$ 0,02527749$ 0,02527749

$ 0,220912
$ 0,220912$ 0,220912

$ 0,00620705
$ 0,00620705$ 0,00620705

+0,01%

+0,02%

+0,05%

+0,05%

Compound USDC (CUSDC) canlı qiyməti $0,02526069. CUSDC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02523969 və ən yüksək $ 0,02527749 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,220912, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00620705 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CUSDC son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +0,02% və son 7 gündə isə +0,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Compound USDC (CUSDC) Bazar Məlumatları

$ 31,88M
$ 31,88M$ 31,88M

--
----

$ 31,88M
$ 31,88M$ 31,88M

1,26B
1,26B 1,26B

1.262.189.013,356734
1.262.189.013,356734 1.262.189.013,356734

Compound USDC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 31,88M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CUSDC üzrə dövriyyədə olan təklif 1,26B, ümumi təklif isə 1262189013.356734 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 31,88M təşkil edir.

Compound USDC (CUSDC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Compound USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Compound USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000523729.
Son 60 gündə Compound USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000758426.
Son 90 gündə Compound USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00019503428009054.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,02%
30 Gün$ +0,0000523729+0,21%
60 Gün$ +0,0000758426+0,30%
90 Gün$ +0,00019503428009054+0,78%

Compound USDC (CUSDC) Nədir?

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Compound USDC (CUSDC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Compound USDC Qiymət Proqnozu (USD)

Compound USDC (CUSDC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Compound USDC (CUSDC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Compound USDC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Compound USDC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CUSDC Aktivindən Yerli Valyutalara

Compound USDC (CUSDC) Tokenomikası

Compound USDC (CUSDC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CUSDC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Compound USDC (CUSDC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Compound USDC (CUSDC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CUSDC qiyməti 0,02526069 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CUSDC / USD cari qiyməti nədir?
CUSDC / USD cari qiyməti $ 0,02526069 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Compound USDC üçün bazar dəyəri nədir?
CUSDC üçün bazar dəyəri $ 31,88M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,26B USD təşkil edir.
CUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CUSDC ATH qiyməti olan 0,220912 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CUSDC qiyməti (ATL) nədir?
CUSDC ATL qiyməti olan 0,00620705 USD dəyərinə endi.
CUSDC ticarət həcmi nədir?
CUSDC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CUSDC bu il daha da yüksələcək?
CUSDC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CUSDC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:54:59 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.030,06
$110.030,06$110.030,06

+2,15%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,47
$3.861,47$3.861,47

+2,32%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02945
$0,02945$0,02945

+17,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,47
$3.861,47$3.861,47

+2,32%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.030,06
$110.030,06$110.030,06

+2,15%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4891
$2,4891$2,4891

+1,43%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18582
$0,18582$0,18582

+2,85%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00960
$0,00960$0,00960

-4,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002733
$0,0002733$0,0002733

+337,28%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028210
$0,0028210$0,0028210

+3.034,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0657
$0,0657$0,0657

+1.953,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31218
$0,31218$0,31218

+151,57%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036772
$0,036772$0,036772

+97,48%