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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məlumatların Əlçatanlığı tokenləri

Məlumatların Əlçatanlığı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.621
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3063
+0.07%
+1.36%
-1.77%
$ 280.49M
$ 556.69K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1717
+0.70%
+0.53%
+0.47%
$ 135.74M
$ 461.23K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45662
0.00%
+1.09%
-4.04%
$ 30.98M
$ 269.97K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.001781
-0.11%
-0.17%
-15.90%
$ 6.86M
$ 30.71M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00237702
+0.07%
-0.00%
-1.40%
$ 2.31M
$ 97.41K
7
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018992
0.00%
-0.00%
+2.63%
$ 1.89M
$ 28.38
8
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001826
-0.60%
+1.11%
-0.55%
$ 1.63M
$ 32.63M
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00989027
0.00%
-0.00%
-0.23%
$ 264.24K
$ 9.68K
10
Unibase
Unibase
UB
$ 0.11734
-1.30%
-2.09%
-7.70%
--
$ 892.69K
11
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.020921
-0.84%
+0.25%
-5.34%
--
$ 3.35M

Tez-tez verilən suallar

Məlumatların Əlçatanlığı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məlumatların Əlçatanlığı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $2.56B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məlumatların Əlçatanlığı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məlumatların Əlçatanlığı tokenləri arasında TIA son 24 saat ərzində 1.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məlumatların Əlçatanlığı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Məlumatların Əlçatanlığı tokeni izləyir. Populyar Məlumatların Əlçatanlığı tokenlərinə NEAR, TIA, EIGEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məlumatların Əlçatanlığı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məlumatların Əlçatanlığı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.56B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məlumatların Əlçatanlığı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.