Bugünkü canlı Quack AI qiyməti 0.023575 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində Q / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də Q qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Quack AI Logosu

Quack AI qiyməti(Q)

1 Q / USD Canlı Qiyməti:

$0,023575
+2,37%1D
USD
Quack AI (Q) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:26 (UTC+8)

Quack AI (Q) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,022459
24 saat Aşağı
$ 0,025683
24 saat Yüksək

$ 0,022459
$ 0,025683
--
--
+0,67%

+2,37%

-33,13%

-33,13%

Quack AI (Q) canlı qiyməti $ 0,023575. Q son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,022459 və ən yüksək $ 0,025683 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. Q üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, Q son bir saat ərzində +0,67%, 24 saat ərzində +2,37% və son 7 gündə isə -33,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Quack AI (Q) Bazar Məlumatları

--
$ 89,16K
$ 89,16K$ 89,16K

$ 235,75M
$ 235,75M$ 235,75M

--
10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

BSC

Quack AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 89,16K təşkil edir. Q üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 235,75M təşkil edir.

Quack AI (Q) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Quack AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00054579+2,37%
30 Gün$ -0,008839-27,27%
60 Gün$ +0,021575+1.078,75%
90 Gün$ +0,021575+1.078,75%
Bugünkü Quack AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün Q $ +0,00054579 (+2,37%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Quack AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,008839 (-27,27%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Quack AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə Q $ +0,021575 (+1.078,75%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Quack AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,021575 (+1.078,75%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Quack AI (Q) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Quack AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Quack AI (Q) Nədir?

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Quack AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- Q steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Quack AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Quack AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Quack AI Qiymət Proqnozu (USD)

Quack AI (Q) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Quack AI (Q) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Quack AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Quack AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Quack AI (Q) Tokenomikası

Quack AI (Q) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. Q tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Quack AI (Q) necə alınır?

Necə Quack AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Quack AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

Q Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Quack AI(Q) / VND
620,376125
1 Quack AI(Q) / AUD
A$0,035834
1 Quack AI(Q) / GBP
0,01768125
1 Quack AI(Q) / EUR
0,0202745
1 Quack AI(Q) / USD
$0,023575
1 Quack AI(Q) / MYR
RM0,09877925
1 Quack AI(Q) / TRY
0,9906215
1 Quack AI(Q) / JPY
¥3,606975
1 Quack AI(Q) / ARS
ARS$33,920653
1 Quack AI(Q) / RUB
1,8845855
1 Quack AI(Q) / INR
2,0892165
1 Quack AI(Q) / IDR
Rp386,475348
1 Quack AI(Q) / PHP
1,38455975
1 Quack AI(Q) / EGP
￡E.1,11344725
1 Quack AI(Q) / BRL
R$0,1268335
1 Quack AI(Q) / CAD
C$0,03276925
1 Quack AI(Q) / BDT
2,8822795
1 Quack AI(Q) / NGN
34,11703275
1 Quack AI(Q) / COP
$91,375757
1 Quack AI(Q) / ZAR
R.0,40666875
1 Quack AI(Q) / UAH
0,98991425
1 Quack AI(Q) / TZS
T.Sh.57,923775
1 Quack AI(Q) / VES
Bs5,210075
1 Quack AI(Q) / CLP
$22,20765
1 Quack AI(Q) / PKR
Rs6,651922
1 Quack AI(Q) / KZT
12,5065375
1 Quack AI(Q) / THB
฿0,7614725
1 Quack AI(Q) / TWD
NT$0,72445975
1 Quack AI(Q) / AED
د.إ0,08652025
1 Quack AI(Q) / CHF
Fr0,01886
1 Quack AI(Q) / HKD
HK$0,182942
1 Quack AI(Q) / AMD
֏9,025453
1 Quack AI(Q) / MAD
.د.م0,2183045
1 Quack AI(Q) / MXN
$0,436609
1 Quack AI(Q) / SAR
ريال0,08840625
1 Quack AI(Q) / ETB
Br3,62465625
1 Quack AI(Q) / KES
KSh3,04565425
1 Quack AI(Q) / JOD
د.أ0,016714675
1 Quack AI(Q) / PLN
0,0862845
1 Quack AI(Q) / RON
лв0,10349425
1 Quack AI(Q) / SEK
kr0,22231225
1 Quack AI(Q) / BGN
лв0,03984175
1 Quack AI(Q) / HUF
Ft7,91106275
1 Quack AI(Q) / CZK
0,4955465
1 Quack AI(Q) / KWD
د.ك0,00721395
1 Quack AI(Q) / ILS
0,07661875
1 Quack AI(Q) / BOB
Bs0,16290325
1 Quack AI(Q) / AZN
0,0400775
1 Quack AI(Q) / TJS
SM0,21689
1 Quack AI(Q) / GEL
0,06388825
1 Quack AI(Q) / AOA
Kz21,60860925
1 Quack AI(Q) / BHD
.د.ب0,0088642
1 Quack AI(Q) / BMD
$0,023575
1 Quack AI(Q) / DKK
kr0,15205875
1 Quack AI(Q) / HNL
L0,6190795
1 Quack AI(Q) / MUR
1,072191
1 Quack AI(Q) / NAD
$0,4059615
1 Quack AI(Q) / NOK
kr0,23692875
1 Quack AI(Q) / NZD
$0,0410205
1 Quack AI(Q) / PAB
B/.0,023575
1 Quack AI(Q) / PGK
K0,0994865
1 Quack AI(Q) / QAR
ر.ق0,085813
1 Quack AI(Q) / RSD
дин.2,386733
1 Quack AI(Q) / UZS
soʻm284,03607925
1 Quack AI(Q) / ALL
L1,97157725
1 Quack AI(Q) / ANG
ƒ0,04219925
1 Quack AI(Q) / AWG
ƒ0,042435
1 Quack AI(Q) / BBD
$0,04715
1 Quack AI(Q) / BAM
KM0,039606
1 Quack AI(Q) / BIF
Fr69,73485
1 Quack AI(Q) / BND
$0,0306475
1 Quack AI(Q) / BSD
$0,023575
1 Quack AI(Q) / JMD
$3,76940675
1 Quack AI(Q) / KHR
94,6786145
1 Quack AI(Q) / KMF
Fr9,972225
1 Quack AI(Q) / LAK
512,49998975
1 Quack AI(Q) / LKR
රු7,17646575
1 Quack AI(Q) / MDL
L0,397946
1 Quack AI(Q) / MGA
Ar105,7173725
1 Quack AI(Q) / MOP
P0,1886
1 Quack AI(Q) / MVR
0,3606975
1 Quack AI(Q) / MWK
MK40,92879325
1 Quack AI(Q) / MZN
MT1,5064425
1 Quack AI(Q) / NPR
रु3,3443495
1 Quack AI(Q) / PYG
167,1939
1 Quack AI(Q) / RWF
Fr34,207325
1 Quack AI(Q) / SBD
$0,19402225
1 Quack AI(Q) / SCR
0,331936
1 Quack AI(Q) / SRD
$0,91353125
1 Quack AI(Q) / SVC
$0,20628125
1 Quack AI(Q) / SZL
L0,4059615
1 Quack AI(Q) / TMT
m0,0825125
1 Quack AI(Q) / TND
د.ت0,06926335
1 Quack AI(Q) / TTD
$0,15960275
1 Quack AI(Q) / UGX
Sh82,1353
1 Quack AI(Q) / XAF
Fr13,34345
1 Quack AI(Q) / XCD
$0,0636525
1 Quack AI(Q) / XOF
Fr13,34345
1 Quack AI(Q) / XPF
Fr2,428225
1 Quack AI(Q) / BWP
P0,315905
1 Quack AI(Q) / BZD
$0,04738575
1 Quack AI(Q) / CVE
$2,242454
1 Quack AI(Q) / DJF
Fr4,172775
1 Quack AI(Q) / DOP
$1,51280775
1 Quack AI(Q) / DZD
د.ج3,06404275
1 Quack AI(Q) / FJD
$0,0532795
1 Quack AI(Q) / GNF
Fr204,984625
1 Quack AI(Q) / GTQ
Q0,1805845
1 Quack AI(Q) / GYD
$4,93495475
1 Quack AI(Q) / ISK
kr2,946875

Quack AI Mənbəyi

Quack AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Quack AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Quack AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Quack AI (Q) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı Q qiyməti 0,023575 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
Q / USD cari qiyməti nədir?
Q / USD cari qiyməti $ 0,023575 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Quack AI üçün bazar dəyəri nədir?
Q üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
Q aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
Q aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
Q üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
Q ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı Q qiyməti (ATL) nədir?
Q ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
Q ticarət həcmi nədir?
Q üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 89,16K USD.
Q bu il daha da yüksələcək?
Q bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün Q qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:26 (UTC+8)

Quack AI (Q) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

Q / USD Kalkulyatoru

Miqdar

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0,023575 USD

Q Ticarəti Edin

Q/USDT
$0,023575
$0,023575$0,023575
+2,41%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

