Bugünkü canlı Swarm Network qiyməti 0.01338 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUTH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUTH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Swarm Network qiyməti 0.01338 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUTH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUTH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRUTH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRUTH Qiymət Məlumatları

TRUTH Whitepaper

TRUTH Rəsmi Veb-saytı

TRUTH Tokenomikası

TRUTH Qiymət Proqnozu

TRUTH Qiymət Tarixçəsi

TRUTH Alış Bələdçisi

TRUTH / Fiat Valyuta Çevirən

TRUTH Spot

TRUTH USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Swarm Network Logosu

Swarm Network qiyməti(TRUTH)

1 TRUTH / USD Canlı Qiyməti:

$0.01338
$0.01338$0.01338
+4.61%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:56 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.01263
$ 0.01263$ 0.01263
24 saat Aşağı
$ 0.01359
$ 0.01359$ 0.01359
24 saat Yüksək

$ 0.01263
$ 0.01263$ 0.01263

$ 0.01359
$ 0.01359$ 0.01359

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

+0.75%

+4.61%

-16.74%

-16.74%

Swarm Network (TRUTH) canlı qiyməti $ 0.01338. TRUTH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.01263 və ən yüksək $ 0.01359 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRUTH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.020167043509271197, ən aşağı qiyməti isə $ 0.010282833131671878 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRUTH son bir saat ərzində +0.75%, 24 saat ərzində +4.61% və son 7 gündə isə -16.74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Swarm Network (TRUTH) Bazar Məlumatları

No.741

$ 27.90M
$ 27.90M$ 27.90M

$ 121.03K
$ 121.03K$ 121.03K

$ 133.80M
$ 133.80M$ 133.80M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

Swarm Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27.90M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 121.03K təşkil edir. TRUTH üzrə dövriyyədə olan təklif 2.09B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 133.80M təşkil edir.

Swarm Network (TRUTH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Swarm Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.0005896+4.61%
30 Gün$ +0.00838+167.60%
60 Gün$ +0.00838+167.60%
90 Gün$ +0.00838+167.60%
Bugünkü Swarm Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TRUTH $ +0.0005896 (+4.61%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Swarm Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0.00838 (+167.60%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Swarm Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TRUTH $ +0.00838 (+167.60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Swarm Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0.00838 (+167.60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Swarm Network (TRUTH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Swarm Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Swarm Network (TRUTH) Nədir?

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Swarm Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TRUTH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Swarm Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Swarm Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Swarm Network Qiymət Proqnozu (USD)

Swarm Network (TRUTH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Swarm Network (TRUTH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Swarm Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Swarm Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Swarm Network (TRUTH) Tokenomikası

Swarm Network (TRUTH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRUTH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Swarm Network (TRUTH) necə alınır?

Necə Swarm Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Swarm Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TRUTH Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Swarm Network(TRUTH) / VND
352.0947
1 Swarm Network(TRUTH) / AUD
A$0.0203376
1 Swarm Network(TRUTH) / GBP
0.0101688
1 Swarm Network(TRUTH) / EUR
0.0115068
1 Swarm Network(TRUTH) / USD
$0.01338
1 Swarm Network(TRUTH) / MYR
RM0.0560622
1 Swarm Network(TRUTH) / TRY
0.5622276
1 Swarm Network(TRUTH) / JPY
¥2.04714
1 Swarm Network(TRUTH) / ARS
ARS$19.2516792
1 Swarm Network(TRUTH) / RUB
1.069731
1 Swarm Network(TRUTH) / INR
1.1852004
1 Swarm Network(TRUTH) / IDR
Rp219.3442272
1 Swarm Network(TRUTH) / PHP
0.7859412
1 Swarm Network(TRUTH) / EGP
￡E.0.6319374
1 Swarm Network(TRUTH) / BRL
R$0.0719844
1 Swarm Network(TRUTH) / CAD
C$0.0185982
1 Swarm Network(TRUTH) / BDT
1.6358388
1 Swarm Network(TRUTH) / NGN
19.3351704
1 Swarm Network(TRUTH) / COP
$51.8603448
1 Swarm Network(TRUTH) / ZAR
R.0.230805
1 Swarm Network(TRUTH) / UAH
0.5618262
1 Swarm Network(TRUTH) / TZS
T.Sh.32.87466
1 Swarm Network(TRUTH) / VES
Bs2.95698
1 Swarm Network(TRUTH) / CLP
$12.60396
1 Swarm Network(TRUTH) / PKR
Rs3.7753008
1 Swarm Network(TRUTH) / KZT
7.09809
1 Swarm Network(TRUTH) / THB
฿0.4325754
1 Swarm Network(TRUTH) / TWD
NT$0.4111674
1 Swarm Network(TRUTH) / AED
د.إ0.0491046
1 Swarm Network(TRUTH) / CHF
Fr0.010704
1 Swarm Network(TRUTH) / HKD
HK$0.1038288
1 Swarm Network(TRUTH) / AMD
֏5.1223992
1 Swarm Network(TRUTH) / MAD
.د.م0.1238988
1 Swarm Network(TRUTH) / MXN
$0.2479314
1 Swarm Network(TRUTH) / SAR
ريال0.050175
1 Swarm Network(TRUTH) / ETB
Br2.057175
1 Swarm Network(TRUTH) / KES
KSh1.7285622
1 Swarm Network(TRUTH) / JOD
د.أ0.00948642
1 Swarm Network(TRUTH) / PLN
0.0489708
1 Swarm Network(TRUTH) / RON
лв0.0587382
1 Swarm Network(TRUTH) / SEK
kr0.1261734
1 Swarm Network(TRUTH) / BGN
лв0.0226122
1 Swarm Network(TRUTH) / HUF
Ft4.4899266
1 Swarm Network(TRUTH) / CZK
0.2812476
1 Swarm Network(TRUTH) / KWD
د.ك0.00409428
1 Swarm Network(TRUTH) / ILS
0.043485
1 Swarm Network(TRUTH) / BOB
Bs0.0924558
1 Swarm Network(TRUTH) / AZN
0.022746
1 Swarm Network(TRUTH) / TJS
SM0.123096
1 Swarm Network(TRUTH) / GEL
0.0362598
1 Swarm Network(TRUTH) / AOA
Kz12.2639742
1 Swarm Network(TRUTH) / BHD
.د.ب0.00503088
1 Swarm Network(TRUTH) / BMD
$0.01338
1 Swarm Network(TRUTH) / DKK
kr0.086301
1 Swarm Network(TRUTH) / HNL
L0.3513588
1 Swarm Network(TRUTH) / MUR
0.6085224
1 Swarm Network(TRUTH) / NAD
$0.2304036
1 Swarm Network(TRUTH) / NOK
kr0.134469
1 Swarm Network(TRUTH) / NZD
$0.0232812
1 Swarm Network(TRUTH) / PAB
B/.0.01338
1 Swarm Network(TRUTH) / PGK
K0.0564636
1 Swarm Network(TRUTH) / QAR
ر.ق0.0487032
1 Swarm Network(TRUTH) / RSD
дин.1.3545912
1 Swarm Network(TRUTH) / UZS
soʻm161.2047822
1 Swarm Network(TRUTH) / ALL
L1.1189694
1 Swarm Network(TRUTH) / ANG
ƒ0.0239502
1 Swarm Network(TRUTH) / AWG
ƒ0.024084
1 Swarm Network(TRUTH) / BBD
$0.02676
1 Swarm Network(TRUTH) / BAM
KM0.0224784
1 Swarm Network(TRUTH) / BIF
Fr39.57804
1 Swarm Network(TRUTH) / BND
$0.017394
1 Swarm Network(TRUTH) / BSD
$0.01338
1 Swarm Network(TRUTH) / JMD
$2.1393282
1 Swarm Network(TRUTH) / KHR
53.7348828
1 Swarm Network(TRUTH) / KMF
Fr5.65974
1 Swarm Network(TRUTH) / LAK
290.8695594
1 Swarm Network(TRUTH) / LKR
රු4.0730058
1 Swarm Network(TRUTH) / MDL
L0.2258544
1 Swarm Network(TRUTH) / MGA
Ar59.999934
1 Swarm Network(TRUTH) / MOP
P0.10704
1 Swarm Network(TRUTH) / MVR
0.204714
1 Swarm Network(TRUTH) / MWK
MK23.2291518
1 Swarm Network(TRUTH) / MZN
MT0.854982
1 Swarm Network(TRUTH) / NPR
रु1.8980868
1 Swarm Network(TRUTH) / PYG
94.89096
1 Swarm Network(TRUTH) / RWF
Fr19.41438
1 Swarm Network(TRUTH) / SBD
$0.1101174
1 Swarm Network(TRUTH) / SCR
0.1883904
1 Swarm Network(TRUTH) / SRD
$0.518475
1 Swarm Network(TRUTH) / SVC
$0.117075
1 Swarm Network(TRUTH) / SZL
L0.2304036
1 Swarm Network(TRUTH) / TMT
m0.04683
1 Swarm Network(TRUTH) / TND
د.ت0.03931044
1 Swarm Network(TRUTH) / TTD
$0.0905826
1 Swarm Network(TRUTH) / UGX
Sh46.61592
1 Swarm Network(TRUTH) / XAF
Fr7.57308
1 Swarm Network(TRUTH) / XCD
$0.036126
1 Swarm Network(TRUTH) / XOF
Fr7.57308
1 Swarm Network(TRUTH) / XPF
Fr1.37814
1 Swarm Network(TRUTH) / BWP
P0.179292
1 Swarm Network(TRUTH) / BZD
$0.0268938
1 Swarm Network(TRUTH) / CVE
$1.2727056
1 Swarm Network(TRUTH) / DJF
Fr2.36826
1 Swarm Network(TRUTH) / DOP
$0.8585946
1 Swarm Network(TRUTH) / DZD
د.ج1.7389986
1 Swarm Network(TRUTH) / FJD
$0.0302388
1 Swarm Network(TRUTH) / GNF
Fr116.3391
1 Swarm Network(TRUTH) / GTQ
Q0.1024908
1 Swarm Network(TRUTH) / GYD
$2.8008354
1 Swarm Network(TRUTH) / ISK
kr1.6725

Swarm Network Mənbəyi

Swarm Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Swarm Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Swarm Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Swarm Network (TRUTH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRUTH qiyməti 0.01338 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRUTH / USD cari qiyməti nədir?
TRUTH / USD cari qiyməti $ 0.01338 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Swarm Network üçün bazar dəyəri nədir?
TRUTH üçün bazar dəyəri $ 27.90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRUTH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRUTH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2.09B USD təşkil edir.
TRUTH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRUTH ATH qiyməti olan 0.020167043509271197 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRUTH qiyməti (ATL) nədir?
TRUTH ATL qiyməti olan 0.010282833131671878 USD dəyərinə endi.
TRUTH ticarət həcmi nədir?
TRUTH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 121.03K USD.
TRUTH bu il daha da yüksələcək?
TRUTH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRUTH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:56 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TRUTH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01338 USD

TRUTH Ticarəti Edin

TRUTH/USDT
$0.01338
$0.01338$0.01338
+5.02%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,572.35
$109,572.35$109,572.35

+1.73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,849.02
$3,849.02$3,849.02

+1.99%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02949
$0.02949$0.02949

+17.72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

+0.61%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,849.02
$3,849.02$3,849.02

+1.99%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,572.35
$109,572.35$109,572.35

+1.73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

+0.61%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4809
$2.4809$2.4809

+1.10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18548
$0.18548$0.18548

+2.66%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.003259
$0.003259$0.003259

-34.82%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00943
$0.00943$0.00943

-5.70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002930
$0.0002930$0.0002930

+368.80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020737
$0.0020737$0.0020737

+2,204.11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020737
$0.0020737$0.0020737

+2,204.11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0444
$0.0444$0.0444

+1,287.50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000035996
$0.0000000000000000000000035996$0.0000000000000000000000035996

+619.92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.32686
$0.32686$0.32686

+163.40%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000091
$0.000000000000000000000091$0.000000000000000000000091

+93.61%