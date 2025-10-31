Bugünkü canlı TOWNS qiyməti 0.01053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOWNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOWNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TOWNS qiyməti 0.01053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOWNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOWNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOWNS qiyməti(TOWNS)

1 TOWNS / USD Canlı Qiyməti:

$0,01053
$0,01053
+2,63%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:05 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00993
$ 0,00993
24 saat Aşağı
$ 0,01146
$ 0,01146
24 saat Yüksək

$ 0,00993
$ 0,00993

$ 0,01146
$ 0,01146

$ 0,08393456874511798
$ 0,08393456874511798

$ 0,00247547300739468
$ 0,00247547300739468

+0,28%

+2,63%

-6,90%

-6,90%

TOWNS (TOWNS) canlı qiyməti $ 0,01053. TOWNS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00993 və ən yüksək $ 0,01146 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOWNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,08393456874511798, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00247547300739468 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOWNS son bir saat ərzində +0,28%, 24 saat ərzində +2,63% və son 7 gündə isə -6,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TOWNS (TOWNS) Bazar Məlumatları

No.792

$ 22,21M
$ 22,21M

$ 273,32K
$ 273,32K

$ 161,40M
$ 161,40M

2,11B
2,11B

15.327.986.354
15.327.986.354

10.128.333.333
10.128.333.333

13,76%

BSC

TOWNS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 22,21M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 273,32K təşkil edir. TOWNS üzrə dövriyyədə olan təklif 2,11B, ümumi təklif isə 10128333333 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 161,40M təşkil edir.

TOWNS (TOWNS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün TOWNS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0002698+2,63%
30 Gün$ -0,00831-44,11%
60 Gün$ -0,01321-55,65%
90 Gün$ +0,00053+5,30%
Bugünkü TOWNS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TOWNS $ +0,0002698 (+2,63%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

TOWNS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00831 (-44,11%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

TOWNS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TOWNS $ -0,01321 (-55,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

TOWNS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00053 (+5,30%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

TOWNS (TOWNS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi TOWNS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

TOWNS (TOWNS) Nədir?

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC TOWNS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TOWNS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə TOWNS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız TOWNS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

TOWNS Qiymət Proqnozu (USD)

TOWNS (TOWNS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TOWNS (TOWNS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TOWNS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TOWNS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOWNS (TOWNS) Tokenomikası

TOWNS (TOWNS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOWNS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

TOWNS (TOWNS) necə alınır?

Necə TOWNS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım TOWNS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TOWNS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 TOWNS(TOWNS) / VND
277,09695
1 TOWNS(TOWNS) / AUD
A$0,0160056
1 TOWNS(TOWNS) / GBP
0,0080028
1 TOWNS(TOWNS) / EUR
0,0090558
1 TOWNS(TOWNS) / USD
$0,01053
1 TOWNS(TOWNS) / MYR
RM0,0441207
1 TOWNS(TOWNS) / TRY
0,4424706
1 TOWNS(TOWNS) / JPY
¥1,61109
1 TOWNS(TOWNS) / ARS
ARS$15,1509852
1 TOWNS(TOWNS) / RUB
0,8418735
1 TOWNS(TOWNS) / INR
0,9327474
1 TOWNS(TOWNS) / IDR
Rp172,6229232
1 TOWNS(TOWNS) / PHP
0,6185322
1 TOWNS(TOWNS) / EGP
￡E.0,4973319
1 TOWNS(TOWNS) / BRL
R$0,0566514
1 TOWNS(TOWNS) / CAD
C$0,0146367
1 TOWNS(TOWNS) / BDT
1,2873978
1 TOWNS(TOWNS) / NGN
15,2166924
1 TOWNS(TOWNS) / COP
$40,8138588
1 TOWNS(TOWNS) / ZAR
R.0,1816425
1 TOWNS(TOWNS) / UAH
0,4421547
1 TOWNS(TOWNS) / TZS
T.Sh.25,87221
1 TOWNS(TOWNS) / VES
Bs2,32713
1 TOWNS(TOWNS) / CLP
$9,91926
1 TOWNS(TOWNS) / PKR
Rs2,9711448
1 TOWNS(TOWNS) / KZT
5,586165
1 TOWNS(TOWNS) / THB
฿0,3404349
1 TOWNS(TOWNS) / TWD
NT$0,3235869
1 TOWNS(TOWNS) / AED
د.إ0,0386451
1 TOWNS(TOWNS) / CHF
Fr0,008424
1 TOWNS(TOWNS) / HKD
HK$0,0817128
1 TOWNS(TOWNS) / AMD
֏4,0313052
1 TOWNS(TOWNS) / MAD
.د.م0,0975078
1 TOWNS(TOWNS) / MXN
$0,1950156
1 TOWNS(TOWNS) / SAR
ريال0,0394875
1 TOWNS(TOWNS) / ETB
Br1,6189875
1 TOWNS(TOWNS) / KES
KSh1,3603707
1 TOWNS(TOWNS) / JOD
د.أ0,00746577
1 TOWNS(TOWNS) / PLN
0,0385398
1 TOWNS(TOWNS) / RON
лв0,0462267
1 TOWNS(TOWNS) / SEK
kr0,0992979
1 TOWNS(TOWNS) / BGN
лв0,0177957
1 TOWNS(TOWNS) / HUF
Ft3,5335521
1 TOWNS(TOWNS) / CZK
0,2213406
1 TOWNS(TOWNS) / KWD
د.ك0,00322218
1 TOWNS(TOWNS) / ILS
0,0342225
1 TOWNS(TOWNS) / BOB
Bs0,0727623
1 TOWNS(TOWNS) / AZN
0,017901
1 TOWNS(TOWNS) / TJS
SM0,096876
1 TOWNS(TOWNS) / GEL
0,0285363
1 TOWNS(TOWNS) / AOA
Kz9,6516927
1 TOWNS(TOWNS) / BHD
.د.ب0,00395928
1 TOWNS(TOWNS) / BMD
$0,01053
1 TOWNS(TOWNS) / DKK
kr0,0679185
1 TOWNS(TOWNS) / HNL
L0,2765178
1 TOWNS(TOWNS) / MUR
0,4789044
1 TOWNS(TOWNS) / NAD
$0,1813266
1 TOWNS(TOWNS) / NOK
kr0,1058265
1 TOWNS(TOWNS) / NZD
$0,0183222
1 TOWNS(TOWNS) / PAB
B/.0,01053
1 TOWNS(TOWNS) / PGK
K0,0444366
1 TOWNS(TOWNS) / QAR
ر.ق0,0383292
1 TOWNS(TOWNS) / RSD
дин.1,0660572
1 TOWNS(TOWNS) / UZS
soʻm126,8674407
1 TOWNS(TOWNS) / ALL
L0,8806239
1 TOWNS(TOWNS) / ANG
ƒ0,0188487
1 TOWNS(TOWNS) / AWG
ƒ0,018954
1 TOWNS(TOWNS) / BBD
$0,02106
1 TOWNS(TOWNS) / BAM
KM0,0176904
1 TOWNS(TOWNS) / BIF
Fr31,14774
1 TOWNS(TOWNS) / BND
$0,013689
1 TOWNS(TOWNS) / BSD
$0,01053
1 TOWNS(TOWNS) / JMD
$1,6836417
1 TOWNS(TOWNS) / KHR
42,2891118
1 TOWNS(TOWNS) / KMF
Fr4,45419
1 TOWNS(TOWNS) / LAK
228,9130389
1 TOWNS(TOWNS) / LKR
රු3,2054373
1 TOWNS(TOWNS) / MDL
L0,1777464
1 TOWNS(TOWNS) / MGA
Ar47,219679
1 TOWNS(TOWNS) / MOP
P0,08424
1 TOWNS(TOWNS) / MVR
0,161109
1 TOWNS(TOWNS) / MWK
MK18,2812383
1 TOWNS(TOWNS) / MZN
MT0,672867
1 TOWNS(TOWNS) / NPR
रु1,4937858
1 TOWNS(TOWNS) / PYG
74,67876
1 TOWNS(TOWNS) / RWF
Fr15,27903
1 TOWNS(TOWNS) / SBD
$0,0866619
1 TOWNS(TOWNS) / SCR
0,1482624
1 TOWNS(TOWNS) / SRD
$0,4080375
1 TOWNS(TOWNS) / SVC
$0,0921375
1 TOWNS(TOWNS) / SZL
L0,1813266
1 TOWNS(TOWNS) / TMT
m0,036855
1 TOWNS(TOWNS) / TND
د.ت0,03093714
1 TOWNS(TOWNS) / TTD
$0,0712881
1 TOWNS(TOWNS) / UGX
Sh36,68652
1 TOWNS(TOWNS) / XAF
Fr5,95998
1 TOWNS(TOWNS) / XCD
$0,028431
1 TOWNS(TOWNS) / XOF
Fr5,95998
1 TOWNS(TOWNS) / XPF
Fr1,08459
1 TOWNS(TOWNS) / BWP
P0,141102
1 TOWNS(TOWNS) / BZD
$0,0211653
1 TOWNS(TOWNS) / CVE
$1,0016136
1 TOWNS(TOWNS) / DJF
Fr1,86381
1 TOWNS(TOWNS) / DOP
$0,6757101
1 TOWNS(TOWNS) / DZD
د.ج1,3685841
1 TOWNS(TOWNS) / FJD
$0,0237978
1 TOWNS(TOWNS) / GNF
Fr91,55835
1 TOWNS(TOWNS) / GTQ
Q0,0806598
1 TOWNS(TOWNS) / GYD
$2,2042449
1 TOWNS(TOWNS) / ISK
kr1,31625

TOWNS Mənbəyi

TOWNS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi TOWNS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: TOWNS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü TOWNS (TOWNS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOWNS qiyməti 0,01053 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOWNS / USD cari qiyməti nədir?
TOWNS / USD cari qiyməti $ 0,01053 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TOWNS üçün bazar dəyəri nədir?
TOWNS üçün bazar dəyəri $ 22,21M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOWNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOWNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,11B USD təşkil edir.
TOWNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOWNS ATH qiyməti olan 0,08393456874511798 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOWNS qiyməti (ATL) nədir?
TOWNS ATL qiyməti olan 0,00247547300739468 USD dəyərinə endi.
TOWNS ticarət həcmi nədir?
TOWNS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 273,32K USD.
TOWNS bu il daha da yüksələcək?
TOWNS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOWNS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:05 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TOWNS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0,01053 USD

TOWNS Ticarəti Edin

TOWNS/USDC
$0,01054
$0,01054
+3,03%
TOWNS/USDT
$0,01053
$0,01053
+2,63%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.649,65

$3.850,12

$0,02979

$186,22

$0,9999

