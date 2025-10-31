Bugünkü canlı Naoris Protocol qiyməti 0.04763 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NAORIS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NAORIS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Naoris Protocol qiyməti 0.04763 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NAORIS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NAORIS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Naoris Protocol Logosu

Naoris Protocol qiyməti(NAORIS)

1 NAORIS / USD Canlı Qiyməti:

+2,43%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:20 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,42%

+2,43%

-0,80%

-0,80%

Naoris Protocol (NAORIS) canlı qiyməti $ 0,04763. NAORIS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04526 və ən yüksək $ 0,05133 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NAORIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NAORIS son bir saat ərzində +0,42%, 24 saat ərzində +2,43% və son 7 gündə isə -0,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Naoris Protocol (NAORIS) Bazar Məlumatları

$ 114,90K
$ 114,90K$ 114,90K

$ 190,52M
$ 190,52M$ 190,52M

4.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000

4.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000

ETH

Naoris Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 114,90K təşkil edir. NAORIS üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 4000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 190,52M təşkil edir.

Naoris Protocol (NAORIS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Naoris Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00113+2,43%
30 Gün$ -0,0089-15,75%
60 Gün$ +0,02292+92,75%
90 Gün$ +0,00905+23,45%
Bugünkü Naoris Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NAORIS $ +0,00113 (+2,43%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Naoris Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0089 (-15,75%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Naoris Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NAORIS $ +0,02292 (+92,75%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Naoris Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00905 (+23,45%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Naoris Protocol (NAORIS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Naoris Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Naoris Protocol (NAORIS) Nədir?

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Naoris Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NAORIS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Naoris Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Naoris Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Naoris Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Naoris Protocol (NAORIS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Naoris Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Naoris Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomikası

Naoris Protocol (NAORIS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NAORIS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Naoris Protocol (NAORIS) necə alınır?

Necə Naoris Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Naoris Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NAORIS Aktivindən Yerli Valyutalara

Naoris Protocol Mənbəyi

Naoris Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Naoris Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Naoris Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Naoris Protocol (NAORIS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NAORIS qiyməti 0,04763 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NAORIS / USD cari qiyməti nədir?
NAORIS / USD cari qiyməti $ 0,04763 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Naoris Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
NAORIS üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NAORIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NAORIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
NAORIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NAORIS ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NAORIS qiyməti (ATL) nədir?
NAORIS ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
NAORIS ticarət həcmi nədir?
NAORIS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 114,90K USD.
NAORIS bu il daha da yüksələcək?
NAORIS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NAORIS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:20 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NAORIS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0,04763 USD

NAORIS Ticarəti Edin

NAORIS/USDT
$0,04763
$0,04763$0,04763
+2,40%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

