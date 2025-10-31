Bugünkü canlı Minutes Networ qiyməti 0.172 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNTX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNTX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Minutes Networ qiyməti 0.172 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MNTX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MNTX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Minutes Networ qiyməti(MNTX)

$0,172
$0,172$0,172
-7,67%1D
Minutes Networ (MNTX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:31 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1701
$ 0,1701$ 0,1701
24 saat Aşağı
$ 0,1993
$ 0,1993$ 0,1993
24 saat Yüksək

$ 0,1701
$ 0,1701$ 0,1701

$ 0,1993
$ 0,1993$ 0,1993

$ 0,5035847309180984
$ 0,5035847309180984$ 0,5035847309180984

$ 0,12356632139260672
$ 0,12356632139260672$ 0,12356632139260672

0,00%

-7,67%

-3,48%

-3,48%

Minutes Networ (MNTX) canlı qiyməti $ 0,172. MNTX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1701 və ən yüksək $ 0,1993 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MNTX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,5035847309180984, ən aşağı qiyməti isə $ 0,12356632139260672 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MNTX son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -7,67% və son 7 gündə isə -3,48% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Minutes Networ (MNTX) Bazar Məlumatları

No.994

$ 13,36M
$ 13,36M$ 13,36M

$ 26,75K
$ 26,75K$ 26,75K

$ 86,00M
$ 86,00M$ 86,00M

77,67M
77,67M 77,67M

500.000.000
500.000.000 500.000.000

79.677.762,52592564
79.677.762,52592564 79.677.762,52592564

15,53%

Minutes Networ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 26,75K təşkil edir. MNTX üzrə dövriyyədə olan təklif 77,67M, ümumi təklif isə 79677762.52592564 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 86,00M təşkil edir.

Minutes Networ (MNTX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Minutes Networ qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,014288-7,67%
30 Gün$ -0,0291-14,48%
60 Gün$ -0,143-45,40%
90 Gün$ -0,1922-52,78%
Bugünkü Minutes Networ Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MNTX $ -0,014288 (-7,67%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Minutes Networ 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0291 (-14,48%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Minutes Networ 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MNTX $ -0,143 (-45,40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Minutes Networ 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,1922 (-52,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Minutes Networ (MNTX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Minutes Networ Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Minutes Networ (MNTX) Nədir?

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Minutes Networ investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MNTX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Minutes Networ haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Minutes Networ satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Minutes Networ Qiymət Proqnozu (USD)

Minutes Networ (MNTX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Minutes Networ (MNTX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Minutes Networ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Minutes Networ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Minutes Networ (MNTX) Tokenomikası

Minutes Networ (MNTX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MNTX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Minutes Networ (MNTX) necə alınır?

Necə Minutes Networ alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Minutes Networ Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MNTX Aktivindən Yerli Valyutalara

Minutes Networ haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Minutes Networ Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Minutes Networ Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Minutes Networ (MNTX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MNTX qiyməti 0,172 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MNTX / USD cari qiyməti nədir?
MNTX / USD cari qiyməti $ 0,172 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Minutes Networ üçün bazar dəyəri nədir?
MNTX üçün bazar dəyəri $ 13,36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MNTX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MNTX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 77,67M USD təşkil edir.
MNTX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MNTX ATH qiyməti olan 0,5035847309180984 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MNTX qiyməti (ATL) nədir?
MNTX ATL qiyməti olan 0,12356632139260672 USD dəyərinə endi.
MNTX ticarət həcmi nədir?
MNTX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 26,75K USD.
MNTX bu il daha da yüksələcək?
MNTX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MNTX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:31 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 MNTX = 0,172 USD

MNTX Ticarəti Edin

MNTX/USDT
$0,172
$0,172$0,172
-7,67%

