Bugünkü canlı Robinhood Markets qiyməti 141.69 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOODON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOODON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Robinhood Markets qiyməti 141.69 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOODON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOODON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HOODON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HOODON Qiymət Məlumatları

HOODON Rəsmi Veb-saytı

HOODON Tokenomikası

HOODON Qiymət Proqnozu

HOODON Qiymət Tarixçəsi

HOODON Alış Bələdçisi

HOODON / Fiat Valyuta Çevirən

HOODON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Robinhood Markets Logosu

Robinhood Markets qiyməti(HOODON)

1 HOODON / USD Canlı Qiyməti:

$141.69
$141.69$141.69
+0,99%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:30 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 137.41
$ 137.41$ 137.41
24 saat Aşağı
$ 146.12
$ 146.12$ 146.12
24 saat Yüksək

$ 137.41
$ 137.41$ 137.41

$ 146.12
$ 146.12$ 146.12

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.26%

+0.99%

+4.61%

+4.61%

Robinhood Markets (HOODON) canlı qiyməti $ 141.69. HOODON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 137.41 və ən yüksək $ 146.12 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HOODON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 152.93948357313678, ən aşağı qiyməti isə $ 96.19355397433952 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HOODON son bir saat ərzində +0.26%, 24 saat ərzində +0.99% və son 7 gündə isə +4.61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Robinhood Markets (HOODON) Bazar Məlumatları

No.2590

$ 440,81K
$ 440,81K$ 440,81K

$ 56,97K
$ 56,97K$ 56,97K

$ 440.81K
$ 440.81K$ 440.81K

3,11K
3,11K 3,11K

3,111.0904179
3,111.0904179 3,111.0904179

ETH

Robinhood Markets üzrə cari Bazar Dəyəri $ 440,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,97K təşkil edir. HOODON üzrə dövriyyədə olan təklif 3,11K, ümumi təklif isə 3111.0904179 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 440.81K təşkil edir.

Robinhood Markets (HOODON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Robinhood Markets qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1.389+0.99%
30 Gün$ -0.52-0.37%
60 Gün$ +61.69+77.11%
90 Gün$ +61.69+77.11%
Bugünkü Robinhood Markets Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HOODON $ +1.389 (+0.99%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Robinhood Markets 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.52 (-0.37%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Robinhood Markets 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HOODON $ +61.69 (+77.11%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Robinhood Markets 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +61.69 (+77.11%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Robinhood Markets (HOODON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Robinhood Markets Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Robinhood Markets (HOODON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Robinhood Markets investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- HOODON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Robinhood Markets haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Robinhood Markets satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Robinhood Markets Qiymət Proqnozu (USD)

Robinhood Markets (HOODON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Robinhood Markets (HOODON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Robinhood Markets üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Robinhood Markets qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomikası

Robinhood Markets (HOODON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HOODON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Robinhood Markets (HOODON) necə alınır?

Necə Robinhood Markets alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Robinhood Markets Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HOODON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Robinhood Markets(HOODON) / VND
3,728,572.35
1 Robinhood Markets(HOODON) / AUD
A$215.3688
1 Robinhood Markets(HOODON) / GBP
107.6844
1 Robinhood Markets(HOODON) / EUR
121.8534
1 Robinhood Markets(HOODON) / USD
$141.69
1 Robinhood Markets(HOODON) / MYR
RM593.6811
1 Robinhood Markets(HOODON) / TRY
5,953.8138
1 Robinhood Markets(HOODON) / JPY
¥21,678.57
1 Robinhood Markets(HOODON) / ARS
ARS$203,869.2396
1 Robinhood Markets(HOODON) / RUB
11,328.1155
1 Robinhood Markets(HOODON) / INR
12,557.9847
1 Robinhood Markets(HOODON) / IDR
Rp2,322,786.5136
1 Robinhood Markets(HOODON) / PHP
8,337.0396
1 Robinhood Markets(HOODON) / EGP
￡E.6,690.6018
1 Robinhood Markets(HOODON) / BRL
R$762.2922
1 Robinhood Markets(HOODON) / CAD
C$196.9491
1 Robinhood Markets(HOODON) / BDT
17,323.0194
1 Robinhood Markets(HOODON) / NGN
205,049.5173
1 Robinhood Markets(HOODON) / COP
$549,184.7724
1 Robinhood Markets(HOODON) / ZAR
R.2,445.5694
1 Robinhood Markets(HOODON) / UAH
5,949.5631
1 Robinhood Markets(HOODON) / TZS
T.Sh.348,132.33
1 Robinhood Markets(HOODON) / VES
Bs31,313.49
1 Robinhood Markets(HOODON) / CLP
$133,471.98
1 Robinhood Markets(HOODON) / PKR
Rs39,979.2504
1 Robinhood Markets(HOODON) / KZT
75,166.545
1 Robinhood Markets(HOODON) / THB
฿4,578.0039
1 Robinhood Markets(HOODON) / TWD
NT$4,354.1337
1 Robinhood Markets(HOODON) / AED
د.إ520.0023
1 Robinhood Markets(HOODON) / CHF
Fr113.352
1 Robinhood Markets(HOODON) / HKD
HK$1,099.5144
1 Robinhood Markets(HOODON) / AMD
֏54,244.5996
1 Robinhood Markets(HOODON) / MAD
.د.م1,312.0494
1 Robinhood Markets(HOODON) / MXN
$2,625.5157
1 Robinhood Markets(HOODON) / SAR
ريال531.3375
1 Robinhood Markets(HOODON) / ETB
Br21,784.8375
1 Robinhood Markets(HOODON) / KES
KSh18,304.9311
1 Robinhood Markets(HOODON) / JOD
د.أ100.45821
1 Robinhood Markets(HOODON) / PLN
518.5854
1 Robinhood Markets(HOODON) / RON
лв622.0191
1 Robinhood Markets(HOODON) / SEK
kr1,336.1367
1 Robinhood Markets(HOODON) / BGN
лв238.0392
1 Robinhood Markets(HOODON) / HUF
Ft47,546.9133
1 Robinhood Markets(HOODON) / CZK
2,978.3238
1 Robinhood Markets(HOODON) / KWD
د.ك43.35714
1 Robinhood Markets(HOODON) / ILS
460.4925
1 Robinhood Markets(HOODON) / BOB
Bs979.0779
1 Robinhood Markets(HOODON) / AZN
240.873
1 Robinhood Markets(HOODON) / TJS
SM1,303.548
1 Robinhood Markets(HOODON) / GEL
383.9799
1 Robinhood Markets(HOODON) / AOA
Kz129,871.6371
1 Robinhood Markets(HOODON) / BHD
.د.ب53.27544
1 Robinhood Markets(HOODON) / BMD
$141.69
1 Robinhood Markets(HOODON) / DKK
kr913.9005
1 Robinhood Markets(HOODON) / HNL
L3,720.7794
1 Robinhood Markets(HOODON) / MUR
6,444.0612
1 Robinhood Markets(HOODON) / NAD
$2,439.9018
1 Robinhood Markets(HOODON) / NOK
kr1,423.9845
1 Robinhood Markets(HOODON) / NZD
$246.5406
1 Robinhood Markets(HOODON) / PAB
B/.141.69
1 Robinhood Markets(HOODON) / PGK
K597.9318
1 Robinhood Markets(HOODON) / QAR
ر.ق515.7516
1 Robinhood Markets(HOODON) / RSD
дин.14,344.6956
1 Robinhood Markets(HOODON) / UZS
soʻm1,707,108.0411
1 Robinhood Markets(HOODON) / ALL
L11,849.5347
1 Robinhood Markets(HOODON) / ANG
ƒ253.6251
1 Robinhood Markets(HOODON) / AWG
ƒ255.042
1 Robinhood Markets(HOODON) / BBD
$283.38
1 Robinhood Markets(HOODON) / BAM
KM238.0392
1 Robinhood Markets(HOODON) / BIF
Fr419,119.02
1 Robinhood Markets(HOODON) / BND
$184.197
1 Robinhood Markets(HOODON) / BSD
$141.69
1 Robinhood Markets(HOODON) / JMD
$22,654.8141
1 Robinhood Markets(HOODON) / KHR
569,035.5414
1 Robinhood Markets(HOODON) / KMF
Fr59,934.87
1 Robinhood Markets(HOODON) / LAK
3,080,217.3297
1 Robinhood Markets(HOODON) / LKR
රු43,131.8529
1 Robinhood Markets(HOODON) / MDL
L2,391.7272
1 Robinhood Markets(HOODON) / MGA
Ar635,380.467
1 Robinhood Markets(HOODON) / MOP
P1,133.52
1 Robinhood Markets(HOODON) / MVR
2,167.857
1 Robinhood Markets(HOODON) / MWK
MK245,989.4259
1 Robinhood Markets(HOODON) / MZN
MT9,053.991
1 Robinhood Markets(HOODON) / NPR
रु20,100.1434
1 Robinhood Markets(HOODON) / PYG
1,004,865.48
1 Robinhood Markets(HOODON) / RWF
Fr205,592.19
1 Robinhood Markets(HOODON) / SBD
$1,166.1087
1 Robinhood Markets(HOODON) / SCR
1,994.9952
1 Robinhood Markets(HOODON) / SRD
$5,490.4875
1 Robinhood Markets(HOODON) / SVC
$1,239.7875
1 Robinhood Markets(HOODON) / SZL
L2,439.9018
1 Robinhood Markets(HOODON) / TMT
m495.915
1 Robinhood Markets(HOODON) / TND
د.ت416.28522
1 Robinhood Markets(HOODON) / TTD
$959.2413
1 Robinhood Markets(HOODON) / UGX
Sh493,647.96
1 Robinhood Markets(HOODON) / XAF
Fr80,196.54
1 Robinhood Markets(HOODON) / XCD
$382.563
1 Robinhood Markets(HOODON) / XOF
Fr80,196.54
1 Robinhood Markets(HOODON) / XPF
Fr14,594.07
1 Robinhood Markets(HOODON) / BWP
P1,898.646
1 Robinhood Markets(HOODON) / BZD
$284.7969
1 Robinhood Markets(HOODON) / CVE
$13,477.5528
1 Robinhood Markets(HOODON) / DJF
Fr25,079.13
1 Robinhood Markets(HOODON) / DOP
$9,092.2473
1 Robinhood Markets(HOODON) / DZD
د.ج18,415.4493
1 Robinhood Markets(HOODON) / FJD
$320.2194
1 Robinhood Markets(HOODON) / GNF
Fr1,231,994.55
1 Robinhood Markets(HOODON) / GTQ
Q1,085.3454
1 Robinhood Markets(HOODON) / GYD
$29,659.9677
1 Robinhood Markets(HOODON) / ISK
kr17,711.25

Robinhood Markets Mənbəyi

Robinhood Markets haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Robinhood Markets Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Robinhood Markets Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Robinhood Markets (HOODON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HOODON qiyməti 141.69 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HOODON / USD cari qiyməti nədir?
HOODON / USD cari qiyməti $ 141.69 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Robinhood Markets üçün bazar dəyəri nədir?
HOODON üçün bazar dəyəri $ 440,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HOODON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HOODON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,11K USD təşkil edir.
HOODON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HOODON ATH qiyməti olan 152.93948357313678 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HOODON qiyməti (ATL) nədir?
HOODON ATL qiyməti olan 96.19355397433952 USD dəyərinə endi.
HOODON ticarət həcmi nədir?
HOODON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,97K USD.
HOODON bu il daha da yüksələcək?
HOODON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HOODON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:30 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

HOODON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 141.69 USD

HOODON Ticarəti Edin

HOODON/USDT
$141.69
$141.69$141.69
+0.92%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,574.85
$109,574.85$109,574.85

+1.73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,843.25
$3,843.25$3,843.25

+1.84%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.03120
$0.03120$0.03120

+24.55%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

+0.56%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,843.25
$3,843.25$3,843.25

+1.84%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,574.85
$109,574.85$109,574.85

+1.73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

+0.56%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4714
$2.4714$2.4714

+0.71%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18496
$0.18496$0.18496

+2.37%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.003202
$0.003202$0.003202

-35.96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00929
$0.00929$0.00929

-7.10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002932
$0.0002932$0.0002932

+369.12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020532
$0.0020532$0.0020532

+2,181.33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020532
$0.0020532$0.0020532

+2,181.33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0452
$0.0452$0.0452

+1,312.50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000033294
$0.0000000000000000000000033294$0.0000000000000000000000033294

+565.88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.32424
$0.32424$0.32424

+161.29%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000089
$0.000000000000000000000089$0.000000000000000000000089

+89.36%