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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı HyperEVM Ekosistemi tokenləri

HyperEVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.773
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 60.06
+0.50%
-0.01%
+3.18%
$ 821.21M
$ 4.61M
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006229
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 58.74
+0.55%
-0.01%
+1.93%
$ 340.44M
$ 52.75M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,476
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 211.01M
$ 17.86M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 58.94
+0.86%
-0.01%
+3.59%
$ 175.68M
$ 15.12K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1209
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
+0.00%
+0.49%
$ 117.96M
$ 66.12K
17
$ 71.58
+0.28%
-1.55%
+2.17%
$ 101.14M
$ 1.76K
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00300086
+0.64%
+0.07%
+9.18%
$ 95.73M
$ 844.11K
19
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998268
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 74.87M
$ 50.66K
20
$ 777.83
-0.02%
-0.15%
-0.31%
$ 69.98M
$ 72.62
21
$ 944.07
+0.44%
-2.69%
+2.91%
$ 69.75M
$ 80.27
22
Derive
Derive
DRV
$ 0.09143
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
23
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
24
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
25
$ 220.76
-0.14%
-0.17%
-1.52%
$ 52.99M
$ 270.30
26
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.005
0.00%
+0.01%
-0.30%
$ 50.27M
$ 22.16K
27
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
28
Purr
Purr
PURR
$ 0.07363
+0.04%
+0.61%
+10.20%
$ 43.88M
$ 778.89K
29
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 60.71
+0.50%
-0.01%
+3.25%
$ 42.95M
$ 268.16K
30
$ 774.69
0.00%
-0.15%
-0.71%
$ 42.87M
$ 86.53
31
Talus
Talus
US
$ 0.01718
+1.34%
+0.52%
-41.19%
$ 38.19M
$ 1.93M
32
$ 720.08
-0.05%
-0.44%
-0.91%
$ 36.28M
$ 109.54
33
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 59.48
0.00%
--
+2.55%
$ 35.13M
$ 4.83K
34
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,105.6
-0.03%
+0.01%
+2.00%
$ 33.06M
$ 6.81K
35
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 31.96M
$ 9.06K
36
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.11588
+0.43%
-0.12%
+1.67%
$ 31.92M
$ 3.17M
37
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000001024
+0.29%
+2.27%
+2.55%
$ 28.80M
$ 281.57B
38
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07627
+0.22%
-0.01%
+2.75%
$ 27.46M
$ 86.03K
39
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.291E-5
+0.40%
+0.40%
-4.35%
$ 26.47M
--
40
$ 57.66
+0.21%
-2.50%
-2.23%
$ 25.93M
$ 2.76K
41
$ 343.35
0.00%
+0.12%
-0.80%
$ 23.87M
$ 171.38
42
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005959
+1.06%
-1.31%
-4.95%
$ 23.73M
$ 11.39M
43
USDH
USDH
USDH
$ 0.993092
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 21.21M
$ 10.93K
44
$ 336.28
0.00%
+0.63%
+3.15%
$ 21.18M
$ 181.70
45
Based
Based
BASED
$ 0.07693
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 14.64
+0.27%
-0.04%
-7.40%
$ 14.58M
$ 61.44K
47
$ 481.3
-0.18%
-0.61%
-2.93%
$ 14.10M
$ 123.81
48
$ 311.52
-0.21%
+0.83%
+2.36%
$ 13.77M
$ 183.18
49
$ 82.1
+0.10%
-0.42%
-0.17%
$ 13.06M
$ 680.69
50
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,921.58
+0.20%
+0.01%
+3.13%
$ 12.35M
$ 10.53M

Tez-tez verilən suallar

HyperEVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
HyperEVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 148 tokenləri və ümumi $99.22B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən HyperEVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən HyperEVM Ekosistemi tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər HyperEVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 148 HyperEVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar HyperEVM Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
HyperEVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün HyperEVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $99.22B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin HyperEVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.