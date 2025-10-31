Bugünkü canlı CYGNUS qiyməti 0.003271 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CYGNUS qiyməti 0.003271 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CYGNUS qiyməti(CGN)

1 CGN / USD Canlı Qiyməti:

+15,17%1D
USD
CYGNUS (CGN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:46:12 (UTC+8)

CYGNUS (CGN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+6,72%

+15,17%

-83,03%

-83,03%

CYGNUS (CGN) canlı qiyməti $ 0,003271. CGN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,002744 və ən yüksək $ 0,003361 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CGN son bir saat ərzində +6,72%, 24 saat ərzində +15,17% və son 7 gündə isə -83,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CYGNUS (CGN) Bazar Məlumatları

BASE

CYGNUS üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 14,37M təşkil edir. CGN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,71M təşkil edir.

CYGNUS (CGN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün CYGNUS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00043085+15,17%
30 Gün$ -0,006729-67,29%
60 Gün$ -0,006729-67,29%
90 Gün$ -0,006729-67,29%
Bugünkü CYGNUS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CGN $ +0,00043085 (+15,17%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

CYGNUS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,006729 (-67,29%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

CYGNUS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CGN $ -0,006729 (-67,29%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

CYGNUS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,006729 (-67,29%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

CYGNUS (CGN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi CYGNUS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

CYGNUS (CGN) Nədir?

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

CYGNUS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC CYGNUS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CGN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə CYGNUS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız CYGNUS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

CYGNUS Qiymət Proqnozu (USD)

CYGNUS (CGN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CYGNUS (CGN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CYGNUS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CYGNUS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CYGNUS (CGN) Tokenomikası

CYGNUS (CGN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CGN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

CYGNUS (CGN) necə alınır?

Necə CYGNUS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım CYGNUS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CGN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 CYGNUS(CGN) / VND
86,076365
1 CYGNUS(CGN) / AUD
A$0,00497192
1 CYGNUS(CGN) / GBP
0,00248596
1 CYGNUS(CGN) / EUR
0,00281306
1 CYGNUS(CGN) / USD
$0,003271
1 CYGNUS(CGN) / MYR
RM0,01370549
1 CYGNUS(CGN) / TRY
0,13757826
1 CYGNUS(CGN) / JPY
¥0,503734
1 CYGNUS(CGN) / ARS
ARS$4,70644564
1 CYGNUS(CGN) / RUB
0,26168
1 CYGNUS(CGN) / INR
0,29023583
1 CYGNUS(CGN) / IDR
Rp54,51664486
1 CYGNUS(CGN) / PHP
0,19220396
1 CYGNUS(CGN) / EGP
￡E.0,15445662
1 CYGNUS(CGN) / BRL
R$0,01759798
1 CYGNUS(CGN) / CAD
C$0,0045794
1 CYGNUS(CGN) / BDT
0,40053395
1 CYGNUS(CGN) / NGN
4,74056217
1 CYGNUS(CGN) / COP
$12,72762455
1 CYGNUS(CGN) / ZAR
R.0,05662101
1 CYGNUS(CGN) / UAH
0,13754555
1 CYGNUS(CGN) / TZS
T.Sh.8,05663655
1 CYGNUS(CGN) / VES
Bs0,722891
1 CYGNUS(CGN) / CLP
$3,081282
1 CYGNUS(CGN) / PKR
Rs0,92739392
1 CYGNUS(CGN) / KZT
1,73801314
1 CYGNUS(CGN) / THB
฿0,10575143
1 CYGNUS(CGN) / TWD
NT$0,10051783
1 CYGNUS(CGN) / AED
د.إ0,01200457
1 CYGNUS(CGN) / CHF
Fr0,0026168
1 CYGNUS(CGN) / HKD
HK$0,02538296
1 CYGNUS(CGN) / AMD
֏1,25419953
1 CYGNUS(CGN) / MAD
.د.م0,03032217
1 CYGNUS(CGN) / MXN
$0,06067705
1 CYGNUS(CGN) / SAR
ريال0,01226625
1 CYGNUS(CGN) / ETB
Br0,50376671
1 CYGNUS(CGN) / KES
KSh0,42258049
1 CYGNUS(CGN) / JOD
د.أ0,002319139
1 CYGNUS(CGN) / PLN
0,01200457
1 CYGNUS(CGN) / RON
лв0,01435969
1 CYGNUS(CGN) / SEK
kr0,03091095
1 CYGNUS(CGN) / BGN
лв0,00552799
1 CYGNUS(CGN) / HUF
Ft1,09836909
1 CYGNUS(CGN) / CZK
0,06885455
1 CYGNUS(CGN) / KWD
د.ك0,001000926
1 CYGNUS(CGN) / ILS
0,01063075
1 CYGNUS(CGN) / BOB
Bs0,02263532
1 CYGNUS(CGN) / AZN
0,0055607
1 CYGNUS(CGN) / TJS
SM0,03015862
1 CYGNUS(CGN) / GEL
0,00886441
1 CYGNUS(CGN) / AOA
Kz2,99816589
1 CYGNUS(CGN) / BHD
.د.ب0,001229896
1 CYGNUS(CGN) / BMD
$0,003271
1 CYGNUS(CGN) / DKK
kr0,02109795
1 CYGNUS(CGN) / HNL
L0,08615814
1 CYGNUS(CGN) / MUR
0,14984451
1 CYGNUS(CGN) / NAD
$0,05668643
1 CYGNUS(CGN) / NOK
kr0,03290626
1 CYGNUS(CGN) / NZD
$0,00569154
1 CYGNUS(CGN) / PAB
B/.0,003271
1 CYGNUS(CGN) / PGK
K0,01380362
1 CYGNUS(CGN) / QAR
ر.ق0,01193915
1 CYGNUS(CGN) / RSD
дин.0,33158127
1 CYGNUS(CGN) / UZS
soʻm39,40962949
1 CYGNUS(CGN) / ALL
L0,27397896
1 CYGNUS(CGN) / ANG
ƒ0,00585509
1 CYGNUS(CGN) / AWG
ƒ0,0058878
1 CYGNUS(CGN) / BBD
$0,006542
1 CYGNUS(CGN) / BAM
KM0,00549528
1 CYGNUS(CGN) / BIF
Fr9,675618
1 CYGNUS(CGN) / BND
$0,0042523
1 CYGNUS(CGN) / BSD
$0,003271
1 CYGNUS(CGN) / JMD
$0,52385065
1 CYGNUS(CGN) / KHR
13,18948975
1 CYGNUS(CGN) / KMF
Fr1,383633
1 CYGNUS(CGN) / LAK
71,10869423
1 CYGNUS(CGN) / LKR
රු0,99722977
1 CYGNUS(CGN) / MDL
L0,05567242
1 CYGNUS(CGN) / MGA
Ar14,6681453
1 CYGNUS(CGN) / MOP
P0,02620071
1 CYGNUS(CGN) / MVR
0,0500463
1 CYGNUS(CGN) / MWK
MK5,68869423
1 CYGNUS(CGN) / MZN
MT0,2090169
1 CYGNUS(CGN) / NPR
रु0,46474368
1 CYGNUS(CGN) / PYG
23,197932
1 CYGNUS(CGN) / RWF
Fr4,759305
1 CYGNUS(CGN) / SBD
$0,02692033
1 CYGNUS(CGN) / SCR
0,04471457
1 CYGNUS(CGN) / SRD
$0,12675125
1 CYGNUS(CGN) / SVC
$0,02865396
1 CYGNUS(CGN) / SZL
L0,05668643
1 CYGNUS(CGN) / TMT
m0,0114485
1 CYGNUS(CGN) / TND
د.ت0,009639637
1 CYGNUS(CGN) / TTD
$0,02217738
1 CYGNUS(CGN) / UGX
Sh11,396164
1 CYGNUS(CGN) / XAF
Fr1,854657
1 CYGNUS(CGN) / XCD
$0,0088317
1 CYGNUS(CGN) / XOF
Fr1,854657
1 CYGNUS(CGN) / XPF
Fr0,336913
1 CYGNUS(CGN) / BWP
P0,04389682
1 CYGNUS(CGN) / BZD
$0,00657471
1 CYGNUS(CGN) / CVE
$0,31169359
1 CYGNUS(CGN) / DJF
Fr0,582238
1 CYGNUS(CGN) / DOP
$0,21039072
1 CYGNUS(CGN) / DZD
د.ج0,42513187
1 CYGNUS(CGN) / FJD
$0,00739246
1 CYGNUS(CGN) / GNF
Fr28,441345
1 CYGNUS(CGN) / GTQ
Q0,02508857
1 CYGNUS(CGN) / GYD
$0,68573244
1 CYGNUS(CGN) / ISK
kr0,408875

CYGNUS Mənbəyi

CYGNUS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi CYGNUS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: CYGNUS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü CYGNUS (CGN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CGN qiyməti 0,003271 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CGN / USD cari qiyməti nədir?
CGN / USD cari qiyməti $ 0,003271 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CYGNUS üçün bazar dəyəri nədir?
CGN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
CGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CGN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CGN qiyməti (ATL) nədir?
CGN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
CGN ticarət həcmi nədir?
CGN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 14,37M USD.
CGN bu il daha da yüksələcək?
CGN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CGN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:46:12 (UTC+8)

CYGNUS (CGN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

