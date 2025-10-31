Bugünkü canlı AITV qiyməti 0.0914 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AITV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AITV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AITV qiyməti 0.0914 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AITV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AITV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AITV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AITV Qiymət Məlumatları

AITV Whitepaper

AITV Rəsmi Veb-saytı

AITV Tokenomikası

AITV Qiymət Proqnozu

AITV Qiymət Tarixçəsi

AITV Alış Bələdçisi

AITV / Fiat Valyuta Çevirən

AITV Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

AITV Logosu

AITV qiyməti(AITV)

1 AITV / USD Canlı Qiyməti:

$0,0914
$0,0914$0,0914
0,00%1D
USD
AITV (AITV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:20:57 (UTC+8)

AITV (AITV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0882
$ 0,0882$ 0,0882
24 saat Aşağı
$ 0,1001
$ 0,1001$ 0,1001
24 saat Yüksək

$ 0,0882
$ 0,0882$ 0,0882

$ 0,1001
$ 0,1001$ 0,1001

--
----

--
----

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AITV (AITV) canlı qiyməti $ 0,0914. AITV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0882 və ən yüksək $ 0,1001 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AITV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AITV son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AITV (AITV) Bazar Məlumatları

--
----

$ 17,53K
$ 17,53K$ 17,53K

$ 91,40M
$ 91,40M$ 91,40M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

AITV üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 17,53K təşkil edir. AITV üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 91,40M təşkil edir.

AITV (AITV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AITV qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ +0,0314+52,33%
60 Gün$ +0,0314+52,33%
90 Gün$ +0,0314+52,33%
Bugünkü AITV Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AITV $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AITV 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0314 (+52,33%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AITV 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AITV $ +0,0314 (+52,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AITV 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0314 (+52,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AITV (AITV) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AITV Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AITV (AITV) Nədir?

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AITV investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AITV steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AITV haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AITV satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AITV Qiymət Proqnozu (USD)

AITV (AITV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AITV (AITV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AITV üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AITV qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AITV (AITV) Tokenomikası

AITV (AITV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AITV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AITV (AITV) necə alınır?

Necə AITV alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AITV Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AITV Aktivindən Yerli Valyutalara

1 AITV(AITV) / VND
2.405,191
1 AITV(AITV) / AUD
A$0,139842
1 AITV(AITV) / GBP
0,069464
1 AITV(AITV) / EUR
0,078604
1 AITV(AITV) / USD
$0,0914
1 AITV(AITV) / MYR
RM0,382966
1 AITV(AITV) / TRY
3,845198
1 AITV(AITV) / JPY
¥14,0756
1 AITV(AITV) / ARS
ARS$131,509976
1 AITV(AITV) / RUB
7,306516
1 AITV(AITV) / INR
8,11175
1 AITV(AITV) / IDR
Rp1.523,332724
1 AITV(AITV) / PHP
5,375234
1 AITV(AITV) / EGP
￡E.4,315908
1 AITV(AITV) / BRL
R$0,491732
1 AITV(AITV) / CAD
C$0,12796
1 AITV(AITV) / BDT
11,19193
1 AITV(AITV) / NGN
132,463278
1 AITV(AITV) / COP
$355,64197
1 AITV(AITV) / ZAR
R.1,583048
1 AITV(AITV) / UAH
3,84337
1 AITV(AITV) / TZS
T.Sh.225,12277
1 AITV(AITV) / VES
Bs20,1994
1 AITV(AITV) / CLP
$86,0988
1 AITV(AITV) / PKR
Rs25,913728
1 AITV(AITV) / KZT
48,564476
1 AITV(AITV) / THB
฿2,954048
1 AITV(AITV) / TWD
NT$2,808722
1 AITV(AITV) / AED
د.إ0,335438
1 AITV(AITV) / CHF
Fr0,07312
1 AITV(AITV) / HKD
HK$0,709264
1 AITV(AITV) / AMD
֏35,045502
1 AITV(AITV) / MAD
.د.م0,847278
1 AITV(AITV) / MXN
$1,69547
1 AITV(AITV) / SAR
ريال0,34275
1 AITV(AITV) / ETB
Br14,076514
1 AITV(AITV) / KES
KSh11,807966
1 AITV(AITV) / JOD
د.أ0,0648026
1 AITV(AITV) / PLN
0,335438
1 AITV(AITV) / RON
лв0,401246
1 AITV(AITV) / SEK
kr0,86373
1 AITV(AITV) / BGN
лв0,154466
1 AITV(AITV) / HUF
Ft30,70126
1 AITV(AITV) / CZK
1,924884
1 AITV(AITV) / KWD
د.ك0,0279684
1 AITV(AITV) / ILS
0,29705
1 AITV(AITV) / BOB
Bs0,632488
1 AITV(AITV) / AZN
0,15538
1 AITV(AITV) / TJS
SM0,842708
1 AITV(AITV) / GEL
0,247694
1 AITV(AITV) / AOA
Kz83,776326
1 AITV(AITV) / BHD
.د.ب0,0343664
1 AITV(AITV) / BMD
$0,0914
1 AITV(AITV) / DKK
kr0,590444
1 AITV(AITV) / HNL
L2,407476
1 AITV(AITV) / MUR
4,187034
1 AITV(AITV) / NAD
$1,583962
1 AITV(AITV) / NOK
kr0,920398
1 AITV(AITV) / NZD
$0,159036
1 AITV(AITV) / PAB
B/.0,0914
1 AITV(AITV) / PGK
K0,385708
1 AITV(AITV) / QAR
ر.ق0,33361
1 AITV(AITV) / RSD
дин.9,270702
1 AITV(AITV) / UZS
soʻm1.101,204566
1 AITV(AITV) / ALL
L7,655664
1 AITV(AITV) / ANG
ƒ0,163606
1 AITV(AITV) / AWG
ƒ0,16452
1 AITV(AITV) / BBD
$0,1828
1 AITV(AITV) / BAM
KM0,153552
1 AITV(AITV) / BIF
Fr270,3612
1 AITV(AITV) / BND
$0,11882
1 AITV(AITV) / BSD
$0,0914
1 AITV(AITV) / JMD
$14,63771
1 AITV(AITV) / KHR
368,54765
1 AITV(AITV) / KMF
Fr38,6622
1 AITV(AITV) / LAK
1.986,956482
1 AITV(AITV) / LKR
රු27,865118
1 AITV(AITV) / MDL
L1,554714
1 AITV(AITV) / MGA
Ar409,86502
1 AITV(AITV) / MOP
P0,732114
1 AITV(AITV) / MVR
1,39842
1 AITV(AITV) / MWK
MK158,956482
1 AITV(AITV) / MZN
MT5,84046
1 AITV(AITV) / NPR
रु12,986112
1 AITV(AITV) / PYG
648,2088
1 AITV(AITV) / RWF
Fr132,987
1 AITV(AITV) / SBD
$0,752222
1 AITV(AITV) / SCR
1,249438
1 AITV(AITV) / SRD
$3,54175
1 AITV(AITV) / SVC
$0,800664
1 AITV(AITV) / SZL
L1,583962
1 AITV(AITV) / TMT
m0,3199
1 AITV(AITV) / TND
د.ت0,2693558
1 AITV(AITV) / TTD
$0,619692
1 AITV(AITV) / UGX
Sh318,4376
1 AITV(AITV) / XAF
Fr51,8238
1 AITV(AITV) / XCD
$0,24678
1 AITV(AITV) / XOF
Fr51,8238
1 AITV(AITV) / XPF
Fr9,4142
1 AITV(AITV) / BWP
P1,226588
1 AITV(AITV) / BZD
$0,183714
1 AITV(AITV) / CVE
$8,709506
1 AITV(AITV) / DJF
Fr16,2692
1 AITV(AITV) / DOP
$5,878848
1 AITV(AITV) / DZD
د.ج11,879258
1 AITV(AITV) / FJD
$0,206564
1 AITV(AITV) / GNF
Fr794,723
1 AITV(AITV) / GTQ
Q0,701038
1 AITV(AITV) / GYD
$19,161096
1 AITV(AITV) / ISK
kr11,425

AITV Mənbəyi

AITV haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AITV Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AITV Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AITV (AITV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AITV qiyməti 0,0914 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AITV / USD cari qiyməti nədir?
AITV / USD cari qiyməti $ 0,0914 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AITV üçün bazar dəyəri nədir?
AITV üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AITV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AITV aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AITV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AITV ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AITV qiyməti (ATL) nədir?
AITV ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AITV ticarət həcmi nədir?
AITV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 17,53K USD.
AITV bu il daha da yüksələcək?
AITV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AITV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:20:57 (UTC+8)

AITV (AITV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AITV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0,0914 USD

AITV Ticarəti Edin

AITV/USDT
$0,0914
$0,0914$0,0914
-0,10%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.741,45
$109.741,45$109.741,45

+1,88%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,36
$3.835,36$3.835,36

+1,63%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02999
$0,02999$0,02999

+19,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,03
$186,03$186,03

+0,51%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,36
$3.835,36$3.835,36

+1,63%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.741,45
$109.741,45$109.741,45

+1,88%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,03
$186,03$186,03

+0,51%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4811
$2,4811$2,4811

+1,11%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18493
$0,18493$0,18493

+2,35%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002923
$0,002923$0,002923

-41,54%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043496
$0,0043496$0,0043496

+4.732,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0450
$0,0450$0,0450

+1.306,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030000
$0,0000000000000000000000030000$0,0000000000000000000000030000

+500,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,24601
$0,24601$0,24601

+98,25%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,3113
$2,3113$2,3113

+78,03%