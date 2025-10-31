Bugünkü canlı Altar of Creativity qiyməti 0.000000424 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AION / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AION qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Altar of Creativity qiyməti 0.000000424 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AION / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AION qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Altar of Creativity Logosu

Altar of Creativity qiyməti(AION)

1 AION / USD Canlı Qiyməti:

$0,000000424
$0,000000424$0,000000424
-0,56%1D
USD
Altar of Creativity (AION) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:41 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000000424
$ 0,000000424$ 0,000000424
24 saat Aşağı
$ 0,0000004497
$ 0,0000004497$ 0,0000004497
24 saat Yüksək

$ 0,000000424
$ 0,000000424$ 0,000000424

$ 0,0000004497
$ 0,0000004497$ 0,0000004497

--
----

--
----

0,00%

-0,55%

-1,61%

-1,61%

Altar of Creativity (AION) canlı qiyməti $ 0,000000424. AION son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000000424 və ən yüksək $ 0,0000004497 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AION üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AION son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,55% və son 7 gündə isə -1,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Altar of Creativity (AION) Bazar Məlumatları

--
----

$ 916,03
$ 916,03$ 916,03

$ 4,24K
$ 4,24K$ 4,24K

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

SOL

Altar of Creativity üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 916,03 təşkil edir. AION üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,24K təşkil edir.

Altar of Creativity (AION) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Altar of Creativity qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000000002388-0,55%
30 Gün$ -0,000000176-29,34%
60 Gün$ -0,000089576-99,53%
90 Gün$ -0,012499576-100,00%
Bugünkü Altar of Creativity Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AION $ -0,000000002388 (-0,55%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Altar of Creativity 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000000176 (-29,34%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Altar of Creativity 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AION $ -0,000089576 (-99,53%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Altar of Creativity 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,012499576 (-100,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Altar of Creativity (AION) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Altar of Creativity Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Altar of Creativity (AION) Nədir?

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Altar of Creativity MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Altar of Creativity investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AION steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Altar of Creativity haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Altar of Creativity satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Altar of Creativity Qiymət Proqnozu (USD)

Altar of Creativity (AION) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Altar of Creativity (AION) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Altar of Creativity üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Altar of Creativity qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Altar of Creativity (AION) Tokenomikası

Altar of Creativity (AION) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AION tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Altar of Creativity (AION) necə alınır?

Necə Altar of Creativity alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Altar of Creativity Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AION Aktivindən Yerli Valyutalara

Altar of Creativity Mənbəyi

Altar of Creativity haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Altar of Creativity Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Altar of Creativity Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Altar of Creativity (AION) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AION qiyməti 0,000000424 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AION / USD cari qiyməti nədir?
AION / USD cari qiyməti $ 0,000000424 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Altar of Creativity üçün bazar dəyəri nədir?
AION üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AION aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AION aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AION üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AION ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AION qiyməti (ATL) nədir?
AION ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AION ticarət həcmi nədir?
AION üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 916,03 USD.
AION bu il daha da yüksələcək?
AION bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AION qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:41 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

